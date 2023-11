Une éruption volcanique sous-marine crée une nouvelle île au large du Japon, mais elle « pourrait ne pas durer très longtemps »

Les Marines américains du 28e Régiment, 5e Division, hissent le drapeau américain au sommet du mont Suribachi, Iwo Jima, le 23 février 1945. Stratégiquement située à seulement 660 milles de Tokyo, l’île du Pacifique est devenue le site de l’un des conflits les plus sanglants et les plus violents. célèbres batailles de la Seconde Guerre mondiale contre le Japon.

Photo AP/Joe Rosenthal