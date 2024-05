Une éruption volcanique offre un spectacle enflammé près de Grindavik en Islande | Actualités des volcans

Un volcan du sud-ouest de l’Islande est entré en éruption pour la cinquième fois cette année. Il s’agit de l’éruption la plus puissante de Sundhnukagigar depuis que le système volcanique est devenu actif il y a trois ans.

Le spectacle enflammé a commencé peu après la fin d’une éruption de huit semaines survenue entre Hagafell et Stora-Skogfell sur la même péninsule de Reykjanes.

Les fontaines de lave atteignaient 50 mètres de haut et la longueur de la fissure était d’environ 3,4 km (2,1 miles), a indiqué le Bureau météorologique islandais dans un communiqué.

Les vols se sont poursuivis normalement à l’aéroport de Keflavik, dans la capitale Reykjavik, selon le site Internet de l’aéroport.

Il s’agit de la huitième éruption de mercredi depuis 2021 sur la péninsule, qui abrite environ 30 000 personnes après que des systèmes géologiques restés en sommeil pendant 800 ans soient redevenus actifs.

Une telle activité volcanique a perturbé le chauffage urbain, fermé des routes clés et rasé plusieurs maisons dans la ville de pêcheurs de Grindavik, où seuls quelques habitants sont retournés depuis une évacuation fin 2023.

La défense civile islandaise a été mise en état d’alerte, a indiqué la police, et les autorités ont de nouveau ordonné l’évacuation de Grindavik.

Le spa géothermique voisin Blue Lagoon, connu pour ses grandes piscines extérieures, a été fermé et ses clients évacués.

Les habitants appellent l’Islande le « pays du feu et de la glace » – un hommage à son paysage surnaturel de sommets montagneux, de champs de glace et de fjords, un foyer sismique situé entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine.