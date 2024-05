Une éruption volcanique en Islande crache de la lave à plus de 160 pieds ; Le célèbre Blue Lagoon évacué

Mercredi, une éruption volcanique massive au cratère de Sundhnúkur en Islande a craché de la lave à plus de 160 pieds dans les airs, ont annoncé les autorités.

Le cratère est situé sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l’Islande, où les autorités ont évacué la ville balnéaire de Grindavík, y compris la plus grande attraction touristique du pays, le spa géothermique Blue Lagoon.

Il s’agit de la cinquième et la plus puissante éruption de la région depuis décembre et de la huitième depuis que le système volcanique est devenu actif il y a trois ans en mars 2021, après 800 ans sans éruption.

La plupart des 4 000 habitants de Grindavik ont ​​été définitivement évacués en novembre 2023 en raison de l’activité volcanique en cours.

Grindavík se trouve à environ 30 miles au sud de la capitale islandaise, Reykjavik.

Marco Di Marco/AP

L’éruption a commencé mercredi vers 12 h 46, heure locale, ce qui a provoqué une coulée de lave assez intense entourant le volcan Hagafell à l’est puis au sud en direction de la mine Melhólsnáma, selon le Office météorologique islandais (OMI).

Les éruptions de lave ont atteint 164 pieds de haut et la longueur de la fissure était d’environ 2 miles, a indiqué l’agence.

Le taux d’extrusion, ou le débit de la coulée de lave, est approximativement estimé entre 1 500 et 2 000 mètres cubes par seconde, selon l’OMI.

Marco Di Marco/AP

L’agence a averti que la lave s’écoulant de l’ouverture la plus au sud de la fissure se trouve désormais à moins d’un kilomètre des barrières de lave au nord de Grindavík.

« La première évaluation des scientifiques est que le début de cette éruption est plus puissant que lors des éruptions précédentes », a indiqué le bureau dans un communiqué.

Marco Di Marco/AP

Les autorités ont averti que la pollution par les gaz serait observée vers le sud-est de la région et pourrait, plus tard mercredi, se propager vers l’est jusqu’à Selvogur et Ölfus, en Islande.

D’ici jeudi, la pollution gazeuse devrait être transportée vers le nord-est et pourrait être ressentie dans la capitale Reykjavik.

L’éruption de mercredi survient près de trois semaines après la fin d’une précédente éruption qui avait débuté le 16 mars à Hagafell et Stora-Skogfell sur la même péninsule de Reykjanes et avait duré huit semaines.