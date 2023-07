Une éruption volcanique en Islande à quelques kilomètres de la capitale capturée sur une vidéo incroyable

Un volcan situé à seulement 20 miles de la capitale islandaise est entré en éruption pour la troisième fois en trois ans après être resté inactif pendant des milliers d’années – et l’événement entier a été capturé sur une vidéo époustouflante.

« Pour la troisième fois en 3 ans, la Terre entre en éruption à Reykjanes », a écrit le président islandais Gudni Johannesson sur Twitter. « Aucune menace pour l’infrastructure pour le moment, mais la Défense civile a fermé une grande zone de danger pour le moment en raison des gaz volcaniques. »

« Pendant ce temps, nous surveillons le spectacle à distance de sécurité, en admiration devant Mère Nature », a-t-il ajouté en publiant une photo de la fissure.

Les responsables ont initialement averti que l’éruption du mont Fagradalsfjall, qui a commencé lundi, avait commencé à cracher des « gaz toxiques potentiellement mortels », mais mardi matin, ils ont signalé que l’éruption avait ralenti et que la fissure s’était rétrécie.

La police a restreint l’accès au volcan et encouragé les habitants de la péninsule de Reykjanes, où se trouve le volcan, à fermer leurs fenêtres et à arrêter la ventilation.

Des semaines d’activité sismique ont précédé l’éruption, avec jusqu’à 4 700 enregistrés en 72 heures à partir du 4 juillet, avec 17 d’entre eux mesurant plus de magnitude 4 et le plus gros atteignant une magnitude de 4,8 le 5 juillet, a rapporté l’Office météorologique islandais.

Les autorités de la circulation aérienne ont retardé les vols intérieurs en raison d’un immense panache de fumée au-dessus de la route reliant Reykjavik à l’aéroport international de Keflavik – le plus grand hub de voyage du pays – a rapporté la BBC.

Les scientifiques ont classé l’éruption comme une éruption de fissure, qui ne provoque généralement pas une grande explosion ou l’un des éléments les plus dangereux d’une éruption, comme le rejet de quantités importantes de cendres dans l’atmosphère.

L’éruption de cette année s’est produite 11 mois après la fin de l’éruption précédente, et l’Office météorologique islandais a déclaré que l’éruption était initialement plus explosive que les deux précédentes de Fagradalsfjall. Le volcan était resté en sommeil pendant environ 6 000 ans avant la récente vague d’activité.

L’éruption de 2021 a produit des coulées de lave spectaculaires pendant plusieurs mois. Des centaines de milliers de personnes ont afflué pour voir le spectacle.

L’Islande, qui se trouve au-dessus d’un point chaud volcanique dans l’Atlantique Nord, enregistre en moyenne une éruption tous les quatre à cinq ans.

Andrew Wulfeck de Fox Weather, l’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.