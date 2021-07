Une éruption solaire si puissante qu’elle a causé une panne d’électricité sur l’océan Atlantique

L’équipe de scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), qui observe en permanence le soleil, signalé qu’avant le 4 juillet, le soleil a éclaté avec une éruption solaire surprise lors d’une explosion précoce de feux d’artifice cosmiques le 3 juillet. Il s’agissait de la plus grande éruption solaire depuis 2017. L’éruption solaire a éclaté à partir d’une tache solaire connue sous le nom d’AR2838 à 10h29. am EDT (1429 GMT) le 03 juillet.

Selon le Space Weather Prediction Center (SWPC) des États-Unis, qui suit en permanence la météo du soleil, un puissant événement solaire de classe X1 a été enregistré à partir de la tache solaire, AR2838, qui s’est développée pendant la nuit. Les responsables du centre mentionné que l’éruption a causé une brève panne radio sur Terre.

L’observatoire de la dynamique solaire de la NASA a partagé une vidéo de l’éruption solaire, qui présente l’éruption sortant du membre supérieur droit de l’étoile. La vidéo a été capturée par le ministère à l’aide d’un vaisseau spatial, qui est l’un des nombreux types d’équipements utilisés pour surveiller la météo du soleil.

Parmi les différentes éruptions solaires, les éruptions solaires de classe X sont les plus puissantes. Ce sont essentiellement de puissantes rafales de rayonnement. Si les plus puissants visent directement la Terre, ils ont la capacité de mettre en danger les astronautes et les satellites dans l’espace. Parallèlement à cela, ils peuvent également interférer avec les réseaux électriques de la Terre. Mais les radiations nocives de l’éruption ne peuvent pas pénétrer dans l’atmosphère terrestre et n’auront donc aucun effet sur le sol. Cependant, si les éruptions solaires sont intenses, elles peuvent perturber certaines couches de l’atmosphère. Ces couches sont celles dans lesquelles circulent le GPS et les communications. Les éruptions solaires modérées de classe M ont la capacité de surcharger les aurores de la Terre avec des affichages éblouissants.

Les scientifiques pensent que la tache solaire AR2838 qui a déclenché l’éruption solaire le 3 juillet est la nouvelle région active du soleil. Les responsables de SWPC, dans une mise à jour, ont également révélé que la région des taches solaires était responsable de l’émission d’une éruption M2, qui est une panne radio mineure.

