Une erreur réglementaire fédérale pourrait affecter un nombre inconnu de cas de drogue

Des centaines d’affaires de drogue devant les tribunaux canadiens pourraient être affectées par une erreur commise par le gouvernement fédéral lorsqu’il a mis à jour les lois canadiennes sur les drogues et légalisé le cannabis il y a plusieurs années, a appris CBC.

Le gouvernement et la police minimisent l’impact potentiel de l’erreur. Ils maintiennent que cela n’a affecté aucune enquête sur la drogue et disent qu’ils ne sont pas au courant que cela affecte les affaires devant les tribunaux.

Au cœur du problème se trouvent des réglementations conçues pour protéger les policiers qui sont tenus de commettre des crimes dans le cadre d’enquêtes secrètes. Des exemptions ont été adoptées à la fin des années 1990 pour protéger la police de toute responsabilité pénale lorsqu’elle est tenue de faire des choses comme acheter ou vendre de la drogue dans le cadre d’une enquête.

Mais lorsque le gouvernement libéral a mis à jour la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en 2017, puis a légalisé le cannabis en 2018, il n’a pas mis à jour ces règlements.

Par conséquent, au cours de la période allant de 2017 à il y a quelques semaines à peine – lorsque le gouvernement a décidé de corriger son erreur – les agents de police en civil partout au Canada n’étaient pas légalement protégés contre la responsabilité pénale pour certaines choses qu’ils auraient pu être appelés à faire en tant que partie d’une enquête.

Dans un avis publié dans le Gazette du Canada le 3 aoûtle gouvernement a averti que de nouvelles réglementations devaient être adoptées car l’erreur “pourrait compromettre les opérations d’application de la loi et la poursuite réussie des infractions pénales commises en vertu de ces lois”.

“Compte tenu des exemptions manquantes, un certain nombre d’enquêtes criminelles impliquant des citoyens canadiens ou des entreprises canadiennes opérant sur le sol canadien ne pourraient pas être menées par la GRC”, a écrit le gouvernement.

Activités policières suspendues par erreur

Il a déclaré que les activités d’enquête policière affectées par la surveillance “peuvent avoir eu lieu dans le passé mais ne sont pas actuellement en cours et ne seront pas effectuées en l’absence de la proposition de réglementation”.

L’avis indiquait que des enquêtes sur la drogue étaient toujours en cours.

“Cependant, les membres des forces de l’ordre travaillant sous couverture ne peuvent rien fournir concernant la possession, la production, la vente ou l’importation de quoi que ce soit destiné à être utilisé pour le trafic de substances contrôlées (par exemple, des téléphones portables cryptés, des voitures avec des compartiments cachés ou un pilulier) à poursuivre leurs enquêtes car cela entraînerait une responsabilité pénale potentielle », a écrit le gouvernement.

“Rien n’empêche actuellement les forces de l’ordre de porter en justice les affaires liées à la drogue. Cependant, la qualité des preuves pouvant être obtenues est limitée par l’incapacité d’utiliser ces outils supplémentaires qui fourniraient les meilleures preuves.”

Le règlement proposé pour corriger l’erreur aiderait également les policiers canadiens à travailler avec la police d’autres pays qui ne sont pas confrontés à la même limitation, a ajouté le gouvernement.

La réglementation mise à jour est maintenant en vigueur.

«Aucune implication négative» pour les affaires judiciaires: gouvernement

Selon Statistique Canada, 143 892 personnes ont été accusées de diverses infractions liées à la drogue entre 2018 et 2021.

On ne sait pas combien de ces cas peuvent avoir impliqué des agents de police en civil commettant des infractions au cours d’une enquête – des infractions qui auraient été affectées par l’erreur du gouvernement. On ne sait pas non plus si l’une de ces accusations résulte d’enquêtes policières secrètes qui ont eu lieu avant la découverte de l’oubli.

Nic Defalco, porte-parole de Sécurité publique Canada, a déclaré que le problème avait été identifié “au cours de l’engagement régulier du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) sur les enquêtes policières” et n’avait “pas eu d’implications négatives pour les affaires d’enquête sur la drogue devant les tribunaux”.

Le SPPC refuse de dire quand l’erreur a été identifiée ou comment elle s’est produite.

L’avocat Jack Lloyd, spécialisé dans les affaires de drogue, a déclaré que la communauté juridique n’était pas au courant de l’erreur du gouvernement fédéral. Il a dit que cela pourrait affecter de nombreux cas étudiés au cours de cette période.

“Des centaines, voire des milliers de cas … j’en ai des dizaines”, a déclaré Lloyd.

Une erreur pourrait conduire à des peines plus légères: avocat

Lloyd a déclaré que l’erreur pourrait compliquer les affaires des procureurs de la Couronne et sera probablement utilisée par les avocats de la défense pour obtenir de meilleures offres pour leurs clients.

“C’est un problème assez grave et ils vont donc être motivés pour résoudre les problèmes d’une manière sur laquelle toutes les parties peuvent s’entendre”, a déclaré Lloyd. “Et donc cela peut impliquer aucune prison, cela peut impliquer aucun casier judiciaire, des choses de cette nature.”

L’avocat Jack Lloyd affirme que l’erreur du gouvernement pourrait affecter des centaines ou des milliers d’affaires de drogue devant les tribunaux. (Martin Trainor/CBC)

Eugene Oscapella, professeur à l’Université d’Ottawa et expert en législation sur les drogues, a déclaré que certains avocats de la défense pourraient essayer d’utiliser l’erreur du gouvernement pour faire rejeter des affaires.

“Je soupçonne que certains avocats de la défense essaieront de l’utiliser pour faire rejeter l’affaire en tant qu’abus de procédure. Mais je ne pense pas qu’ils réussiront si bien”, a-t-il déclaré. “Je pense que ce qui peut arriver est… [judges] peut simplement le renvoyer au tribunal de première instance pour réentendre l’affaire.”

Le professeur Eugene Oscapella de l’Université d’Ottawa a déclaré que les avocats de la défense pourraient essayer de faire rejeter les accusations de drogue à cause de l’erreur du gouvernement, mais il n’est pas convaincu qu’ils réussiraient. (Radio Canada)

Rachel Huggins, directrice adjointe de la Police provinciale de l’Ontario et coprésidente du Comité consultatif sur les drogues de l’Association canadienne des chefs de police, a déclaré qu’elle ne pense pas que l’erreur du gouvernement fédéral aura beaucoup d’impact, car les techniques d’enquête affectées par l’erreur ne sont que quelques-unes des techniques ouvertes à la police.

“Les policiers ont (de nombreux) outils et techniques d’enquête, pas un seul”, a-t-elle déclaré. “Il y a donc eu très peu d’impact de cette omission involontaire et, en fait, je pense qu’il est bénéfique qu’il ait été reconnu qu’il y avait cette omission et qu’elle est maintenant traitée dans les règlements d’application de la police.”

La porte-parole de la GRC, Camille Boily-Lavoie, a déclaré que la force “n’est au courant d’aucune poursuite impactée par le libellé de l’ancien règlement”.