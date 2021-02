Josep Borrell, le chef des affaires étrangères de l’UE, a fait face mardi après-midi à un barrage de critiques de la part des députés européens lors de la visite diplomatique de la semaine dernière à Moscou.

Ils ont qualifié le voyage, qui a eu lieu quelques jours après l’emprisonnement du critique du Kremlin Alexei Navalny, «d’erreur prévisible», «mal avisé», «mal exécuté» et «un désastre complet».

Ça vient après Riho Terras et 70 autres eurodéputés apposent leur signature sur une lettre appelant à la démission de Borrell.

Les mots durs du Parlement européen mardi sont venus de tous les horizons politiques, mais beaucoup venaient d’Europe de l’Est.

Certains sont contrariés par «l’humiliation» de la Russie expulsant trois diplomates européens pour avoir assisté à des rassemblements pro-Navalny alors que Borrell rencontrait son homologue russe, Sergueï Lavrov. D’autres ont critiqué le mauvais timing du voyage si proche de l’affaire Navalny et la prétendue condamnation terne de Borrell de l’emprisonnement du chef de l’opposition.

Mais les eurodéputés du groupement Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) de Borrell ont adopté un ton différent, orientant plutôt leurs critiques vers Poutine. D’autres ont dénoncé Moscou pour ses violations des droits de l’homme et l’expulsion des trois diplomates.

« Rappelons-nous que le principal reproche de ce fiasco est à la Russie », a déclaré Radosław Sikorski, un député européen polonais du groupement du Parti populaire européen. « C’est la Russie qui a été impolie et perfide envers notre haut représentant [Borrell]. «

La plupart des députés ont regretté l’absence de consensus entre les États membres en ce qui concerne la Russie, qui a empêché Borrell de délivrer un message plus fort. Contrairement à d’autres domaines, la politique étrangère de l’UE fonctionne sur la base de l’unanimité, une exigence qui ralentit souvent – ou bloque complètement – l’action collective.

« Vous avez reçu une main très groupe en raison d’un manque d’unité dans le [European] Conseil « , a déclaré Reinhard Bütikofer, un député allemand du groupe des Verts.

Opposition à le projet controversé Nord Stream 2, un gazoduc qui, s’il est achevé, augmentera les approvisionnements en gaz russe en Europe, a également été un sujet récurrent dans le débat. Parmi les autres sujets figuraient les cyberattaques, les campagnes de désinformation, l’annexion de la Crimée et la situation en Biélorussie, ainsi que le Spoutnik V, le vaccin russe COVID-19 que Borrell a loué lors de sa visite.

Les appels explicites à la démission de Borrell n’étaient pas importants dans l’hémicycle, malgré une lettre signée par plus de 70 députés européens lui demandant de démissionner.

‘Je n’avais aucune illusion avant la visite’

Borrell a lancé le débat en décrivant la détérioration des relations et la méfiance croissante entre la Russie et l’Union européenne.

« Je n’avais aucune illusion avant la visite. Je suis encore plus inquiet après cela », a-t-il déclaré aux députés.

Borrell a dénoncé le comportement « impitoyable » des autorités russes et la dérive autoritaire du gouvernement du président Vladimir Poutine, mais a déclaré qu’il continuerait à défendre la nécessité de maintenir ouverts les canaux de communication « en se regardant dans les yeux ».

Il a expliqué que les deux parties avaient trouvé des domaines de coopération, tels que l’accord sur le nucléaire iranien et le conflit israélo-palestinien, mais que l’atmosphère générale de la visite ne leur permettait pas d’explorer davantage.

Borrell a précisé que des sanctions pourraient encore être soulevées lors du prochain Conseil Affaires étrangères et a déclaré qu’il présenterait des propositions concrètes.

Après avoir entendu le déluge de critiques des eurodéputés, qui a duré plus d’une heure, Borrell est passé à son espagnol natal et a adopté une attitude plus combative, défendant ses performances diplomatiques et sa présence physique dans la capitale russe.

Il a nié avec force qu’il n’avait pas fait assez pour condamner la détention de Navalny devant Lavrov et a rejeté les accusations selon lesquelles le voyage aurait pu saper le dossier du chef de l’opposition.

« Il y a une transcription, lisez-la! » a-t-il déclaré aux députés.

Borrell a indiqué qu’au cours des deux dernières années, il y avait eu 19 voyages de pays de l’UE vers la Russie au niveau ministériel.

« Tout le monde peut-il y aller sauf le Haut Représentant? Alors pourquoi l’avez-vous? Mes collègues peuvent y aller, mais pas moi », s’est-il plaint. « C’est facile d’écrire des déclarations depuis mon bureau, c’est plus confortable et moins risqué. »

Borrell a accusé les députés européens d’avoir émis des critiques sans fondement et a déclaré que le Kremlin serait « ravi de percevoir » les divisions au sein de l’UE.

« Les pays autoritaires pensent que les démocraties sont intrinsèquement faibles, mais l’histoire prouve le contraire », a-t-il déclaré. « Démocraties, nous sommes plus résilients parce que nous avons un sentiment d’unité au-dessus de nos différences. »

A l’issue du débat, Borrell a exhorté « toutes les institutions de l’UE à analyser avec intelligence et sérénité » les prochaines étapes pour définir les relations avec la Russie.

« Ce n’est pas le messager, c’est le haut représentant »

La controverse sur la visite de Borrell à Moscou est sur le point de s’attarder au Parlement européen. Les députés ont longtemps appelé à la fin de l’unanimité dans la politique étrangère de l’UE pour permettre une réponse plus rapide et ont toujours adopté une ligne plus dure que les gouvernements nationaux concernant les relations UE-Russie.

« Si il [Borrell] n’avait pas de mandat, il n’aurait pas dû partir. Ce n’est pas un messager, c’est le Haut Représentant, il a le devoir d’assurer une position de l’Union européenne au Conseil. S’il ne parvient pas à obtenir cette position, il ne devrait pas partir », a déclaré à Euronews Sophie in ‘t Veld, une députée néerlandaise du groupe libéral Renew Europe.

« Si nous parlons d’une Union européenne forte, géopolitique et souveraine, alors nous avons besoin de quelqu’un qui puisse représenter l’Union européenne avec une influence politique. Pouvez-vous imaginer que quelque chose comme cela arrive au secrétaire d’État américain et que personne ne réponde? », Elle ajoutée.

Ignacio Sánchez Amor, un député européen espagnol du groupe socialiste, a rejeté les appels à la démission de Borrell. « Cette critique au sein de l’Union européenne ne fait qu’aider l’agenda russe. C’est exactement ce que Poutine veut voir, une Union européenne non unie dans sa réponse à l’empoisonnement », at-il déclaré à Euronews.

« Nous demandons à la diplomatie européenne d’être proactive, pas seulement réactive. Et maintenant nous sommes plus proactifs », a-t-il déclaré. « Nous apprenons le langage du pouvoir, ce n’est pas confortable dans certaines occasions, et cela a été le cas. »