Une erreur municipale empêche la ville de financer la lutte contre la criminalité

Les dirigeants californiens consacrent plus d’un quart de milliard de dollars en subventions à plus de quatre douzaines d’organismes chargés de l’application des lois dans tout l’État pour les aider à lutter contre les vols organisés dans les commerces de détail et d’autres types de délits contre les biens.

La police d’Oakland n’en verra pas un centime.

Dans un oubli stupéfiant, les responsables de la ville n’ont pas respecté la date limite pour soumettre une demande au Conseil des services correctionnels d’État et communautaires. Ils ne faisaient donc pas partie de la liste des 34 services de police, sept bureaux du shérif et 13 bureaux du procureur qui recevront environ 267 millions de dollars de subventions de l’État.

Selon le porte-parole de la ville, Sean Maher, le département de développement économique et de la main-d’œuvre d’Oakland n’a pas soumis la demande à temps après que la police d’Oakland et les partenaires communautaires l’aient préparée.

« De toute évidence, ce résultat est inacceptable », a déclaré Maher dans un communiqué. « La ville et le département examinent tout ce qui s’est passé pour s’assurer que cela ne se reproduise plus et prendront les mesures appropriées. La direction de l’EWDD met déjà en œuvre des changements de protocole interne pour éviter de futurs problèmes comme celui-ci.

L’argent de l’État est destiné à aider la police et les procureurs à cibler spécifiquement les types de crimes qui ont tourmenté les résidents et les entreprises ces dernières années : depuis les bandes de voleurs qui prennent d’assaut les points de vente en masse, s’emparent de brassées de marchandises et s’enfuient en quelques instants, jusqu’aux petits des équipes parcourent les quartiers, travaillant la nuit pour voler des véhicules – ou simplement les précieux morceaux de métal qui peuvent être obtenus en coupant le convertisseur catalytique d’une voiture.

Les fonds bénéficieront aux bureaux du shérif des comtés de San Mateo et de Santa Clara, qui recevront chacun plus de 10 millions de dollars, ainsi qu’aux services de police de San Francisco (15,3 millions de dollars), de San Jose (8,5 millions de dollars), de Newark (986 000 dollars), de Salinas. (3,6 millions de dollars), Daly City (8 millions de dollars), Palo Alto (5,2 millions de dollars) ; San Ramon (5,6 millions de dollars), Vacaville (4,4 millions de dollars), Campbell (5,9 millions de dollars) et Fremont (2,5 millions de dollars).

Les bureaux des procureurs des comtés de Santa Clara, Alameda, San Francisco et Sonoma recevront tous des subventions de 2,05 millions de dollars.

« Cette subvention donne au bureau du procureur les fonds nécessaires pour établir une nouvelle unité de poursuites strictement dédiée au vol organisé au détail », a déclaré Patti Lee, porte-parole du bureau du procureur du comté d’Alameda. « Cela va tout rationaliser. Avoir une équipe dédiée est énorme, car ils ont des relations qu’ils développeront avec leurs partenaires chargés de l’application des lois, et cela nous donne plus de données pour relier les incidents et, en fin de compte, une plus grande capacité à arrêter cela.

Les fonds sont également destinés à aider les services de police à lutter contre les vols de véhicules et de pots catalytiques, qui sont devenus une épidémie dans de nombreuses villes.

Deux villes avec des commerces de détail très médiatisés – Walnut Creek et Richmond – n’ont pas reçu de fonds de l’État. Les responsables de la ville de Walnut Creek ont ​​déclaré vendredi qu’ils ne savaient pas pourquoi leur demande avait été refusée. Les responsables de la police de Richmond n’ont pas pu être contactés pour commenter.

« Il est difficile de dire exactement pourquoi certaines demandes n’ont pas été financées », a écrit Tracie Cone, porte-parole du Conseil d’État et des services correctionnels communautaires, dans un courrier électronique. « Il n’y a qu’un montant d’argent limité, et les candidatures sont soumises à un comité d’évaluation qui les lit toutes et les note en fonction de leur conformité aux critères de l’appel d’offres. »

Selon le bureau du gouverneur, les recommandations pour les projets ont été faites après un processus de subvention compétitif.

L’échec d’Oakland à se rendre éligible au concours a provoqué une réaction de colère de la part de la section d’Oakland de la NAACP, ainsi que des dirigeants du quartier et de l’église.

« Nous sommes choqués, perplexes et furieux que la ville d’Oakland ait perdu des millions de dollars de financement pour la prévention du crime en ne respectant pas la date limite de subvention de l’État », peut-on lire dans une déclaration de la présidente de la NAACP d’Oakland, Cynthia Adams, du chef de la communauté de Chinatown, Carl Chan, et de l’évêque Bob Jackson de la NAACP Oakland. Actes Église du Plein Evangile.

Le communiqué ajoute que cet échec « est un coup dévastateur pour les citoyens et les petites entreprises qui réclamaient des mesures de prévention du crime, qui auraient pu être financées par les millions de dollars de subventions offertes par l’État. Cet argent aurait pu être utilisé pour des patrouilles de police supplémentaires, des voitures de patrouille et des lecteurs de permis automatisés pour traquer les auteurs de crimes.»

Adams, Chan et Jackson ont déclaré qu’ils avaient demandé à la ville de déclarer l’état d’urgence en matière de sécurité publique et ont déclaré que « la débâcle est une preuve claire » que « nos élus et notre personnel gouvernemental ont laissé tomber la balle parce qu’ils n’étaient pas concentrés. Et ils doivent être tenus responsables.

En revanche, les responsables de San Francisco étaient satisfaits. Le vol organisé dans les commerces de détail – souvent bénéficiant d’une publicité supplémentaire grâce à des vidéos virales – a fait l’objet de critiques sévères, et la ville a connu plusieurs départs de commerces de détail très médiatisés.

« Il s’agit d’un soutien essentiel pour nous aider à étendre nos efforts pour lutter contre le vol dans les commerces de détail », a déclaré le maire de London Breed dans un communiqué. « Le vol au détail nuit aux petites et grandes entreprises, et il est dangereux et menaçant pour les travailleurs et les résidents. »

Les responsables de San Francisco ont annoncé que la subvention destinée au service de police sera utilisée pour lutter contre le manque de personnel, en finançant davantage de personnel, des heures supplémentaires pour les patrouilleurs, les analystes de la criminalité, les véhicules et l’équipement. Le département a également déclaré qu’il achèterait également des lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation pour aider à identifier les suspects de vols au détail.

À Palo Alto, une subvention d’une valeur de plus de 5 millions de dollars servira à doter des agents de patrouille supplémentaires dans les zones commerçantes telles que le centre-ville et le centre commercial de Stanford. La police de Palo Alto a également déclaré que l’argent contribuerait à installer une technologie sur les voitures de patrouille qui donnerait aux agents la possibilité de coller à distance des balises GPS sur les véhicules suspects.

La police de San Jose n’a pas précisé comment elle envisageait de dépenser l’argent qu’elle recevait. Un porte-parole a déclaré que l’agence partagerait ses projets à une date ultérieure.