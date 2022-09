Une erreur humaine à blâmer pour la panne du porte-avions britannique – Telegraph

L’arbre d’hélice du HMS Prince of Wales n’avait pas été correctement graissé, ont indiqué des sources navales au point de vente

Une erreur humaine pourrait avoir conduit à la panne du nouveau porte-avions britannique HMS Prince of Wales samedi, a rapporté mardi The Telegraph, citant des sources anonymes.

Selon l’article, les responsables de la marine qui ont inspecté le navire de guerre ont tiré une conclusion préliminaire concernant la cause de l’incident, au cours duquel le navire s’est arrêté au large de l’île de Wight.

“L’arbre d’hélice peut avoir été endommagé par un manque de lubrification,», rapporte le média, citant ses sources. Le journal a poursuivi en affirmant que la partie vitale aurait pu être endommagée par une surchauffe causée par le frottement.

Selon The Telegraph, le porte-avions devra peut-être passer un certain temps en cale sèche pour une inspection et des réparations approfondies, une source de haut niveau de la défense ayant déclaré que tout «dommages importants à l’arbre tribord” s’avérerait être un “gros problème à régler.”

Le contre-amiral Steve Moorhouse, directeur de Force Generation, qui est chargé de s’assurer que les navires de la Royal Navy sont prêts à se déployer, a reconnu dans une déclaration vidéo que le prince de Galles pourrait ne pas être prêt à temps pour traverser l’Atlantique pour participer à les exercices prévus avec la US Navy, la Royal Canadian Navy et le US Marine Corps.

“Après l’évaluation initiale, il est probable que la panne nécessitera des réparations pouvant impacter le programme du navire,», a déclaré le responsable.

Commentant le «problème mécanique émergent» qui est arrivé au navire de guerre quelques heures seulement après son départ pour les exercices militaires du 27 août, l’ancien premier seigneur de la mer, l’amiral Lord West, a décrit la situation comme «extrêmement malheureux” Et un “embarras» à la Bretagne.

West a déclaré aux médias que «vous penseriez que quand ils faisaient des essais, ils auraient pu repérer” que l’arbre porte-hélice n’avait pas été correctement lubrifié.

Le HMS Prince of Wales est devenu pleinement opérationnel l’année dernière, nécessitant 3,3 millions de livres sterling de réparations après un précédent incident en 2020, qui a vu l’eau faire des ravages sur son électronique dans la salle des machines.

Au cours de sa vie de deux ans, le navire de guerre a passé un total de 87 jours en mer.