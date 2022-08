Une erreur envoie une voiture dans la maison d’un voisin à West Kelowna

Les équipes d’urgence ont répondu à un véhicule qui s’est écrasé dans une propriété de West Kelowna jeudi matin.

L’appel est arrivé juste après 9 h pour une maison sur Doucette Drive.

“Nous avons eu un rapport d’un MVA (accident de véhicule à moteur) entre un véhicule et une maison”, a déclaré le Sgt. Greg Woodcox de la GRC de West Kelowna. “A notre arrivée, nous avons réalisé qu’il y avait une femme de 84 ans dans le véhicule, dans l’allée à côté.”

Un voisin a dit avoir « entendu un gros crash ».

On pense que le conducteur, la seule personne dans le véhicule, a appuyé sur la pédale d’accélérateur au lieu du frein et s’est avancé dans une maison voisine, causant des dommages importants au véhicule. Le conducteur a été secoué mais pas blessé physiquement.

On ne sait pas combien de dommages ont pu être causés à la maison, mais ce qui semble être le toit d’un hangar de stockage peut être vu assis sur une allée.

Ville de West KelownaGRC