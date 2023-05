L’invitation au couronnement de la première dame ukrainienne a fait sensation sur les réseaux sociaux en raison d’une potentielle « faute d’orthographe ».

Olena Zelenska a fièrement publié l’invitation d’inspiration héraldique sur Twitter après le couronnement ce week-end.

Mme Zelenska a déclaré: « Une invitation dont on se souviendra pour toujours. A été honorée d’assister au couronnement de Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla et de leur souhaiter un règne et une prospérité couronnés de succès. »

Cependant, les utilisateurs de Twitter aux yeux d’aigle ont rapidement souligné qu’il manquait peut-être la lettre « r » dans l’invitation. Ukraine – le faisant ressembler à « Ukaine » à la fois sur l’enveloppe et la carte.

L’un d’eux a dit: « S’il vous plaît, dites-moi que ce n’est pas une faute d’orthographe sur l’invitation très officielle au couronnement »

D’autres ont également signalé l’erreur potentielle.

Cependant, un autre utilisateur a contesté la faute de frappe, affirmant qu’il s’agissait plutôt d’une ancienne écriture cursive anglaise.

Ils ont dit : « Le K et le R sont ensemble ! Il y a deux boucles en haut indiquant deux lettres. »

Qu’il s’agisse d’une calligraphie à l’ancienne ou d’un manque de relecture, la Première Dame d’Ukraine, qui représentait son pays lors de la cérémonie, s’est davantage intéressée à l’occasion et aux invités, qu’elle a remerciés pour leur solidarité avec la nation déchirée par la guerre.

Elle a déclaré: « J’étais heureuse d’entendre des mots de soutien envers l’Ukraine de la part des invités de la cérémonie. »

Elle a exprimé son plaisir de rencontrer la première dame des États-Unis, Jill Biden, ainsi que Isaac Herzog, le président d’Israël et la royauté de Norvège et du Luxembourg.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy n’a pas assisté à la cérémonie mais a félicité le roi pour son couronnement, lui souhaitant « de nombreuses années de règne couronné de succès ».

Zelenskyy félicite King pour son couronnement



M. Zelenskyy a également qualifié le roi et la reine de « vrais amis de l’Ukraine » et a mentionné son « honneur » de rencontre avec le roi retour en février.

Le président Zelensky rencontre le roi Charles



Plus de 2 000 invités ont assisté au couronnement à l’abbaye de Westminster, avec des milliers de spectateurs remplissant le centre commercial malgré le temps humide pour regarder la procession par la suite.