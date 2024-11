Une erreur de pilotage imputée au crash d’un avion militaire porté disparu depuis plus d’une journée en Caroline du Sud

COLUMBIA, Caroline du Sud — Une enquête de la Marine a accusé le pilote d’un avion de combat avancé de s’être éjecté de l’avion alors qu’il n’en avait pas besoin, provoquant le vol sans pilote du F-35 pendant 11 minutes. avant qu’il ne s’écrase dans la campagne de Caroline du Sud l’année dernière.

Les responsables militaires n’ont pas pu retrouver l’avion ni son épave pendant plus de 24 heures, une situation difficile que le rapport d’enquête publié jeudi attribue à la technologie furtive de l’avion de 100 millions de dollars ainsi qu’à un transpondeur qui n’a pas fonctionné et à l’avion volant à basse altitude avec un système qui stabilise automatiquement le vol sans le contrôle du pilote.

L’avion à réaction a subi plusieurs pannes de système alors que le pilote tentait d’atterrir à Joint Base Charleston sous de fortes pluies en septembre 2023 après un vol d’entraînement de 50 minutes avec un autre F-35.

Des éclairs ont été signalés à proximité et l’avion a subi un « événement électrique » qui a provoqué des dysfonctionnements dans ses radios, ses transpondeurs et son système de navigation aérienne. L’écran du casque du pilote s’est également allumé et éteint à trois reprises. La nature exacte de ce qui s’est passé a été masquée dans le rapport rendu public.

Le pilote a alors déclaré qu’il n’avait aucune référence à l’endroit où il se trouvait par rapport au sol et qu’il ne savait pas à quels instruments il pouvait faire confiance, il a donc décidé de s’éjecter.

Mais les enquêteurs de la Marine ont déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’abandonner l’avion car son ordinateur contrôlait toujours son vol, comme en témoigne le jet. rester en l’air pendant plus de 60 miles (100 kilomètres) et 11 minutes sans pilote.

Les instruments de secours fournissaient toujours des données précises et la radio de secours fonctionnait encore au moins partiellement, selon le rapport.

Le rapport indique que les enquêteurs ne sont pas sûrs des données que le pilote recevait ni de ce qu’il a vu dans son casque juste avant et au moment où il s’est éjecté, car l’enregistreur de crash n’a pas enregistré cette information.

Le pilote de 47 ans a survécu à l’accident du 17 septembre 2023, en parachutant dans l’arrière-cour d’une maison de North Charleston et en demandant au propriétaire stupéfait appeler le 911.

Il a dit à l’opérateur qu’il avait mal au dos, mais que par ailleurs, tout allait bien. Le pilote n’a pas été identifié dans les quelque 400 pages parfois fortement expurgées publiées par le Corps des Marines à propos de l’accident.

Certaines parties du rapport sont également rédigées avec soin. Les enquêteurs ont écrit que l’avion était difficile à trouver et que « la perte de contact positif pourrait également être partiellement attribuée à la technologie peu observable du F-35B ».

L’avion disparu a provoqué une tempête médiatique. Les mèmes ont mis des photos de F-35 sur des affiches et des cartons de lait manquants. Les Marines ont tenté d’expliquer soigneusement comment un avion de 100 millions de dollars doté de nombreux composants classifiés pouvait disparaître.

L’étrangeté de l’accident a été reflétée dans les rapports militaires très jargonnés. Un rapport de situation datant de l’après-midi qui a suivi l’accident énumère des dizaines de priorités : « 1.A.1 Localiser l’avion F-35 disparu. »

L’avion s’est écrasé dans le comté rural de Williamsburg. Il a fallu 17 jours pour collecter et examiner l’épave et nettoyer les carburants déversés et autres dangers provenant des bois, pour un coût de plus de 2,1 millions de dollars, selon le rapport.