Une erreur de pilotage et des problèmes de formation ont été des facteurs responsables du crash en Alaska qui a tué le milliardaire tchèque, selon un rapport

JUNEAU, Alaska (AP) — La cause probable d’un accident d’héliski en Alaska en 2021 qui a tué un milliardaire tchèque et quatre autres personnes était l’incapacité du pilote à réagir de manière adéquate aux conditions de voile blanc, conclut un rapport fédéral d’accident publié mercredi.

Le rapport du National Transportation Safety Board a révélé qu’un « programme de formation des pilotes inadéquat » par l’exploitant de l’hélicoptère et une « surveillance insuffisante » par un inspecteur de la Federal Aviation Administration étaient des facteurs contributifs.

Une personne a survécu à l’accident, et un retard dans la notification des équipes de recherche et de secours a contribué à la gravité de ses blessures, qui comprenaient « d’importantes engelures aux deux mains », indique le rapport.

La famille de Petr Kellner, qui au moment de l’accident était l’homme le plus riche de République tchèque, a intenté cette année une action en justice contre l’exploitant d’hélicoptères Soloy Helicopters et d’autres devant le tribunal d’État.

Les représentants de Soloy ont déclaré que l’avion était sous contrat avec Tordrillo Mountain Lodge pour transporter le groupe depuis une maison privée à Wasilla, au nord d’Anchorage, jusqu’aux montagnes Chugach pour un voyage en héliski, selon le rapport. Triumvirate LLC, qui possède et exploite Tordrillo Mountain Lodge, est également défendeur dans le procès.

Soloy Helicopters a refusé de commenter, a déclaré un porte-parole dans un courriel adressé à l’Associated Press. Un message sollicitant des commentaires a également été envoyé à la FAA.

Les personnes tuées dans l’accident étaient Kellner, 56 ans, et Benjamin Larochaix, 50 ans, de la République tchèque ; les guides Gregory Harms, 52 ans, du Colorado, et Sean McManamy, 38 ans, de Girdwood, en Alaska ; et le pilote Zachary Russell, 33 ans, d’Anchorage. David Horvath, de la République tchèque, a survécu. Il a également déposé une plainte liée à cette épreuve.

Horvath a déclaré aux enquêteurs qu’avant ce qui devait être la dernière piste de ski de la journée, Russell avait tenté d’atterrir sur une ligne de crête, mais l’hélicoptère avait décollé pour tenter un deuxième atterrissage. Lors de la deuxième tentative, a déclaré Horvath, la neige était légère mais l’hélicoptère s’est retrouvé « englouti dans un brouillard qui le faisait ressembler à une petite pièce blanche », et par la suite, l’avion a heurté la ligne de crête et a roulé en descente, selon le rapport.

Horvath se souvient également d’un autre passager qui avait crié « ne le fais pas » à trois reprises juste avant l’accident.

« Les souvenirs du passager des conditions juste avant l’accident étaient cohérents avec des conditions de voile blanc provoquées par le souffle du rotor alors que l’hélicoptère planait près de la ligne de crête », indique le rapport. « Ainsi, le pilote a probablement connu des conditions de voile blanc lors de la deuxième tentative d’atterrissage, ce qui lui a fait perdre sa référence visuelle avec la ligne de crête et a entraîné un impact avec le relief de l’hélicoptère. »

Le rapport du NTSB indique que Soloy avait « un programme de formation des pilotes et des contrôles de compétence des pilotes inadéquats », qu’il a déterminé comme étant un facteur contributif, ainsi qu’une « surveillance insuffisante de l’opérateur » par un inspecteur de la FAA qui comprenait « l’approbation du programme de formation des pilotes de l’opérateur ». sans s’assurer qu’il répondait aux exigences.

L’inspecteur avait des liens antérieurs avec Soloy, notamment en tant qu’ancien pilote, selon le rapport. Mais le NTSB a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer si les antécédents professionnels de l’inspecteur étaient un facteur « dans la surveillance adéquate ».

Thiessen a rapporté d’Anchorage.

Becky Bohrer et Mark Thiessen, Associated Press