Une erreur de panneau de signalisation routière de Bengaluru suscite un débat sur Twitter

Une faute d’orthographe peut parfois changer le sens d’un mot ou dans certains cas, même blesser les sentiments. Dans un cas similaire, une enseigne de Bengaluru portant le nom d’un prolifique réformateur social indien est devenue la cause d’un débat houleux sur Twitter. L’enseigne a été nommée d’après l’un des fondateurs du Brahmo Sabha, Raja Ram Mohan Roy, mais elle lisait « Rajaram Mohan Roy ». Roy a reçu le titre de « Raja » de l’empereur moghol Akbar II pour sa grande contribution aux domaines de la politique, de l’éducation, de la religion et de l’administration publique.

Raja Ram Mohan Roy était également un porte-drapeau pour abolir les pratiques immorales, y compris le mariage des enfants, le système Sati, et est considéré comme le «père de la Renaissance bengali». Maintenant, lorsqu’un utilisateur de Twitter a remarqué l’erreur commise dans son orthographe, il a pris une photo de l’enseigne pour la mettre en évidence. “Bonjour, Bangalore. Être «intelligent» ne suffit pas, être bien informé est plus important. Le monsieur s’appelait Rammohan Roy – Raja était son titre », a tweeté l’utilisateur tout en soulignant l’inexactitude. Jetez un oeil à l’enseigne ici:

En quelques jours, le tweet a recueilli plus de soixante-dix mille vues sur le micro-blogging, provoquant ainsi un débat parmi les Twitterati. Alors que certains ont apprécié l’effort de l’utilisateur pour mettre en évidence l’erreur, beaucoup ont affirmé que l’orthographe écrite au tableau correspond à la façon dont ils l’ont apprise à l’école.

Un utilisateur a dit : « Merci pour la correction. Comme certains autres mentionnés, apprécions les efforts pour respecter ces grands combattants de la liberté. Il est facile de critiquer et bien sûr, cela attire immédiatement l’attention. Des gens comme vous peuvent jouer un rôle majeur avec de bonnes connaissances historiques.

Ty pour la correction. Comme certains autres mentionnés, apprécions les efforts pour respecter une si grande liberté. C’est facile de critiquer et bien sûr cela attire immédiatement l’attention. Des gens comme vous peuvent jouer un rôle majeur avec de bonnes connaissances historiques — phenonix (@Phenonixk) 15 janvier 2023

Un autre a expliqué: «Peut-être. Mais il est connu au Karnataka sous le nom de Rajaram Mohan Roy…de nos jours d’école. La correction doit d’abord se produire là. Sinon, les gens se demanderont qui est ce monsieur.

Peut-être. Mais il est connu au Karnataka sous le nom de Rajaram Mohan Roy…de nos jours d’école. La correction doit d’abord avoir lieu là-bas. Sinon, les gens se demanderont qui est ce monsieur !!@RupakChatto– Prashanth Ballal (@BallalPrashanth) 15 janvier 2023

Un autre a remercié l’utilisateur d’avoir signalé l’erreur, mais a suggéré que cela aurait pu être fait d’une manière plus appropriée : “Merci d’avoir corrigé et cela doit être signalé. Bien que ce soit une erreur flagrante, on est généralement humble lorsqu’on est bien informé. Le signalement des erreurs aurait pu être fait sans traîner inutilement l’intelligence contre la connaissance et appeler la ville.

Merci d’avoir corrigé et il faut l’appeler. Bien qu’il s’agisse d’une erreur flagrante, on est généralement humble lorsqu’on est bien informé. Le signalement de l’erreur aurait pu être fait sans traîner inutilement l’intelligence contre la connaissance et appeler la ville. – venky (@vrdatla) 15 janvier 2023

Le problème ici est l’espacement. C’est Raja Rammohun, pas Rajaram Mohan. Essentiellement, les initiales sont RRR, pas RMR. – Arjun Mohan (@ArjunM1412) 17 janvier 2023

Né en 1772, Raja Ram Mohan Roy a fait de nombreuses réformes éducatives, sociales et religieuses. Il décède le 27 septembre 1833.

