Une erreur de limite quotidienne de Twitter empêche les utilisateurs de publier

De nombreux utilisateurs de Twitter mercredi après-midi n’ont pas pu publier sur le site pendant environ 90 minutes, recevant un message disant : “Vous avez dépassé la limite quotidienne d’envoi de Tweets”.

Les tweets ne pouvaient pas non plus être publiés à partir de téléphones mobiles. Un message s’affiche indiquant « Tweet non envoyé » suivi de « Nous sommes désolés, nous n’avons pas pu envoyer votre tweet. Voulez-vous réessayer ou enregistrer ce tweet dans des brouillons ? » Les utilisateurs n’étaient pas non plus en mesure d’envoyer ou de charger des messages directs.

Le service a été principalement rétabli quelques minutes après 18 heures, heure de l’Est, bien que les messages directs n’étaient toujours pas largement disponibles. Le service de suivi sur Internet Détecteur de descente a montré que le nombre d’utilisateurs soumettant des rapports de problèmes sur Twitter a grimpé en flèche à partir de 16h30 environ.

Pendant que le site était en panne, les utilisateurs pouvaient tweeter en planifiant leurs publications à l’aide de l’icône de calendrier au bas de la boîte de message.

Twitter n’a annoncé aucune mise à jour de ses limites quotidiennes. Il n’est pas clair si le changement de mercredi était intentionnel ou s’il s’agit d’un problème temporaire. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon Le site de Twitter, l’entreprise limite le nombre de tweets que les gens peuvent envoyer à 2 400 par jour. La limite quotidienne pour les messages directs est de 500.

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a licencié environ 80 % des effectifs de l’entreprise depuis qu’il a acquis l’entreprise fin octobre. Selon les dossiers internes consultés par CNBC, Twitter compte désormais environ 1 300 employés actifs, dont moins de 550 ingénieurs à temps plein par titre.

La société a également récemment fermé un centre de données à Sacramento, en Californie, afin de réduire les coûts, The New York Times signalé fin décembre.

