Une erreur de calcul du ministère de l’Éducation « aurait pu gonfler le budget des écoles de 370 millions de livres sterling » | Nouvelles du Royaume-Uni

Une enquête a été ordonnée par le gouvernement après que le ministère de l’Éducation (DfE) ait mal calculé ses plans de financement pour la prochaine année universitaire.

Susan Acland-Hood, qui en tant que secrétaire permanente est le plus haut responsable du DfE, s’est excusée pour l’erreur dans une lettre adressée à la commission spéciale de l’éducation parlementaire.

Elle a écrit que le nombre d’élèves avait été sous-estimé, avec une augmentation prévue de 2,7 % par élève pour 2024/25, révisée ensuite à 1,9 %.

« Nous allons donc émettre de nouvelles allocations NFF (National Funding Formula) pour corriger cette erreur tout en continuant à fournir l’intégralité du budget de base des écoles de 59,6 milliards de livres sterling qui a été promis », indique la lettre.

« Je m’excuse pour cette erreur. Le secrétaire d’État m’a demandé de procéder à un examen formel du processus d’assurance qualité entourant le calcul du NFF, avec un examen indépendant.

« Des améliorations ont déjà été identifiées pour garantir que des erreurs similaires ne se reproduisent pas à l’avenir. »

Le NFF est la méthode utilisée par le gouvernement pour décider du montant d’argent à accorder chaque année aux écoles publiques anglaises.

Selon la BBC, l’augmentation initialement prévue aurait gonflé le budget global des écoles de 370 millions de livres sterling.

Bien que l’argent pour 2024/25 n’ait pas encore été versé, Mme Acland-Hood a déclaré que les responsables du DfE « reconnaissent que la correction de cette erreur sera difficile pour les autorités locales et frustrante pour certains chefs d’établissement ».

Elle a ajouté : « Nous travaillerons en étroite collaboration avec les acteurs scolaires, y compris les syndicats, pour communiquer sur ce changement et soutenir les écoles et les autorités locales. »

Les syndicats critiquent les conservateurs pour leur erreur « choquante »

La secrétaire fantôme à l’Éducation, Bridget Phillipson, a déclaré : « Plus de chaos conservateur, plus d’incertitude pour les écoles et les familles qui luttent sous le poids de treize années de coupes budgétaires.

« Seuls les travaillistes pourront instaurer les normes élevées et croissantes que méritent nos enfants. »

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui selon laquelle le DfE a mal calculé la formule de financement national pour 2024-25 en dit long sur le chaos au cœur du gouvernement.

« Les chefs d’établissement seront à juste titre mécontents du fait que des erreurs comptables élémentaires pourraient les obliger à repenser des budgets déjà serrés en raison des chiffres erronés qui leur ont été fournis.

« Beaucoup de personnes devront peut-être désormais revoir des décisions cruciales concernant le personnel ou le soutien aux élèves à mesure que les budgets sont réduits.

« Les annonces précipitées sur des initiatives politiques mal préparées, telles que l’interdiction des téléphones portables ou la refonte de l’éducation des 16-18 ans sans aucune consultation avec le secteur, sont déjà assez inquiétantes, mais comment les chefs d’établissement peuvent-ils avoir confiance dans les développements politiques qui font la une des journaux s’ils ne peuvent même pas faites confiance à leurs allocations budgétaires.

Daniel Kebede, secrétaire général du Syndicat national de l’éducation, a qualifié cette erreur de « choquante ».

Dans un message sur X, anciennement Twitter, vendredi soir, il a déclaré : « Mercredi, (Rishi) Sunak a déclaré qu’il donnerait la priorité au financement de l’éducation.

« Maintenant, je viens d’être convoqué à une réunion de dernière minute du DfE (vendredi 17h30), pour ensuite être informé que des coupes budgétaires imprévues arrivent! »

Il a ajouté : « Nous avons déjà une taille de classe record et nous ne pouvons ni recruter ni retenir les enseignants.

« Sunak doit s’engager à mettre fin aux coupes dans les écoles. »