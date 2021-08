Une «ère rugissante» pour les concerts et les événements en direct arrive, déclare le PDG de Live Nation

Chris Robinson et Rich Robinson des Black Crowes se produisent sur scène pour lancer la tournée « Shake Your Money Maker » devant une foule à guichets fermés à l’Ascend Amphitheatre le 20 juillet 2021 à Nashville, Tennessee. (Photo de Jason Kempin/Getty Images pour Live Nation)

Après un an sans presque aucun spectacle en direct, Ticketmaster de Live Nation vient de connaître l’un de ses meilleurs mois en Amérique du Nord, signe que le public est prêt à s’aventurer hors de chez lui pour des événements, même avec la nouvelle variante delta de Covid.

Mardi, la plus grande entreprise de divertissement en direct au monde a annoncé des bénéfices du deuxième trimestre qui ont vu ses revenus grimper à 575,9 millions de dollars, en hausse de 677% par rapport à la même période l’année dernière, lorsque les grands rassemblements étaient limités en raison de la propagation galopante du coronavirus.

La perte nette de Live Nation s’est réduite à 195,7 millions de dollars contre 587,5 millions de dollars il y a un an.

« L’élan pour le retour aux événements en direct s’est renforcé chaque mois, avec des ventes de billets et une fréquentation des concerts plus rapide que prévu, soulignant la force et la résilience du secteur des concerts et des événements en direct en général », a déclaré le PDG Michael Rapino lors des résultats de la société. appelez mardi.

La société a déclaré que la plupart de ses festivals se sont vendus rapidement et que les prix moyens des billets ont augmenté de 10 % par rapport aux niveaux de 2019.

Pour Ticketmaster, qui appartient à 100 % à Live Nation, juin a représenté son quatrième meilleur mois de l’histoire en termes de volume de billets. La société a déclaré que cela était dû, en partie, à un nombre record de concerts aux États-Unis disponibles à l’achat.

« Nous prévoyons que plus de 3 millions de fans assisteront à nos festivals au cours du second semestre, avec environ les deux tiers de nos festivals augmentant leur fréquentation par rapport à 2019 », a déclaré Rapino. « Bien qu’encore tôt, nous avons enregistré une forte augmentation à deux chiffres du revenu moyen par fan et des dépenses sur site par rapport à 2019 lors de nos spectacles en amphithéâtre au cours des dernières semaines. »

Rapino a déclaré que 2022 et 2023 seront une « ère rugissante » pour les concerts et autres événements en direct.

Les ventes de billets ont porté les revenus différés de la société à 2,1 milliards de dollars, soit plus que les 1,6 milliard de dollars que Live Nation avait à la fin du deuxième trimestre de 2019. Ces revenus sont séparés des autres revenus de la société car il s’agit de paiements anticipés pour des événements qui n’ont pas arrivé encore.

Les revenus différés de Live Nation sont liés à plus de 25 millions de billets vendus pour des concerts au second semestre 2021 et à 14 millions de billets vendus pour des événements en 2022.