Une équipe sud-coréenne présente un drone qui sert de « panier volant »

Par Minwoo Park

SÉOUL (Reuters) – Des chercheurs sud-coréens ont développé un drone de transport volant sur plusieurs rotors flexibles qui s’auto-corrigent pour rester de niveau en vol et peut être utilisé comme un « caddie volant » pour transporter des marchandises sur un terrain accidenté tel que des escaliers.

Le prototype développé par une équipe de l’Université nationale des sciences et technologies de Séoul possède une plate-forme cargo montée au sommet d’un drone multi-rotors et est manipulée par une personne utilisant une force douce pour guider l’avion en vol stationnaire.

Les membres de l’équipe ont démontré la plate-forme flottante avec une barre de poignée semblable à celle d’un caddie à pousser, déplaçant des objets de haut en bas des escaliers et chargeant des boîtes sur le dessus alors qu’elle planait dans les airs et maintenait son équilibre en utilisant un algorithme d’estimation du centre de masse.

Pour déplacer des objets sur un terrain accidenté ou des escaliers lorsqu’un chariot à roues ne le peut pas, le drone répond au contrôle humain avec ce que les développeurs appellent une technique d’interaction physique homme-robot qui anticipe les intentions humaines pour un vol en douceur, a déclaré Lee Seung-jae, professeur de système mécanique. ingénierie de conception.

Mais l’objectif plus large de l’équipe de Lee n’est pas de développer un caddie à utiliser sur des marches, mais plutôt d’utiliser un drone avec une stabilité horizontale fiable sans tangage ni roulis.

« Le Palletrone peut être plus qu’un caddie volant », a-t-il déclaré, faisant référence au nom que l’équipe a donné au prototype en joignant les mots palette, qui est la plate-forme pour le fret au sommet, et drone.

L’équipe de Lee a testé une plate-forme permettant de transporter des objets pesant jusqu’à 3 kg (6,6 lb) et admet que les applications commerciales du transport de marchandises avec un si petit poids facilement transportable par les humains sont limitées.

Néanmoins, le mécanisme qui permet au drone de changer de direction en vol sans s’incliner et de maintenir une attitude en palier a des applications pour livrer des charges utiles sensibles ou fragiles, a déclaré Lee.

Mais l’équipe de Lee envisage plus loin l’utilisation potentielle de cette technologie pour des « taxis volants » sans équipage transportant des humains et pour que les drones soient « ravitaillés » en vol, en changeant les batteries afin que les avions n’aient pas besoin de retourner à la base pour une nouvelle charge.

Les drones multi-rotors sont intrinsèquement limités en vitesse et en portée par rapport aux drones à voilure fixe, mais ont un meilleur contrôle et une meilleure maniabilité, y compris la capacité de planer en vol.

Ils ont été utilisés pour livrer des marchandises, de la nourriture et des fournitures médicales, mais les applications commerciales ont été limitées en grande partie parce qu’il n’est pas pratique d’augmenter suffisamment la taille de la batterie pour transporter une charge utile plus lourde sur une plus longue distance.

Les travaux de Seoul Tech ont été publiés cette année dans IEEE Robotics and Automation Letters, la publication de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers basé à New York.

(Reportage de Minwoo Park ; édité par Jack Kim et Jamie Freed)