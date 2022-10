Une équipe sportive australienne presque fauchée choisit d’être «réveillée» par-dessus des millions en argent de parrainage

Netball Australia perd un contrat de sponsoring de 14 millions de dollars (8,8 millions de dollars américains) après que des joueurs se sont plaints que la société ne représentait pas leurs valeurs, suscitant des critiques selon lesquelles l’équipe était trop “réveillée” pour son propre bien.

“Nous avons été témoins d’une démonstration de supériorité morale simulée avec des joueurs actifs et anciens de Diamonds qui s’opposent apparemment à ce que Hancock Prospecting soit impliqué dans Netball Australia en raison de commentaires raciaux de feu Lang Hancock”, a écrit la commentatrice de Sky News Australia, Caroline Di Russo, lundi. “Comme dans, pas Gina elle-même ou un membre actuel de la direction, mais plutôt les commentaires d’un homme décédé en 1992.”

La critique de Di Russo intervient au milieu de rapports selon lesquels les Diamonds, l’équipe nationale australienne de netball, risquaient de faire faillite d’ici la fin de 2022. Selon Sky News Australia, l’équipe avait perdu 7,2 millions de dollars (4,5 millions de dollars US) au cours des deux dernières années et avait une dette de 4 millions de dollars (2,5 millions de dollars américains) à la fin de l’année.

La situation semblait sombre jusqu’à ce que Gina Rinehart de Hancock Prospecting, la femme la plus riche d’Australie, décide d’intervenir et de signer un contrat de parrainage de 14 millions de dollars avec l’équipe jusqu’en 2025, résolvant ses problèmes financiers.

Mais cet accord a été de courte durée après que les joueurs aient visé Rinehart, affirmant que sa société ne représentait pas les valeurs des joueurs, en partie à cause des commentaires insensibles du défunt fondateur de la société.

Le regretté fondateur de la société, Lang Hancock, a découvert le plus grand gisement de minerai de fer au monde et est devenu l’un des hommes les plus riches d’Australie. Mais il a également été actif politiquement et a épousé plusieurs points de vue controversés tout au long de sa vie, y compris des remarques que beaucoup ont jugées insensibles envers les peuples autochtones du pays.

Ces commentaires controversés ont été considérés comme trop pour de nombreux joueurs de netball australiens, qui se sont prononcés contre l’accord peu de temps après son annonce.

“Nous avons toujours défendu la justice sociale, nous avons toujours été anti-jeu, non-fumeur”, a déclaré l’ancienne capitaine Sharni Norder sur les réseaux sociaux.

Norder a également contesté la société et Rhinehart en particulier, arguant que le netball australien ne devrait pas placer sa marque à côté d’un “négationniste du climat ouvert”.

Hancock Prospecting a annoncé la semaine dernière qu’il se retirait de l’accord, obligeant l’équipe australienne de netball à rechercher d’autres parrainages.

“Et juste au moment où toute cette comédie d’erreurs ne pouvait pas devenir plus ridicule, il a été rapporté la semaine dernière que Hancock Prospecting retirait son parrainage de 15 millions de dollars du Netball Australia et – attendez-le – a déclaré que l’organisation approcherait désormais les principales sociétés de paris à venir à bord pour parrainer”, a écrit Di Russo. “Il s’avère que vous pouvez marquer un but contre votre camp après tout.”