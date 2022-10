Une équipe spéciale du Lower Mainland récupère cinq véhicules volés à Kelowna – Kelowna Capital News

La GRC de Kelowna a eu un IMPACT sur la récupération et les arrestations de véhicules volés au cours de la fin de semaine.

Du 19 au 23 septembre, le projet conjoint d’application de la loi « IMPACT » (Integrated Municipal, Provincial Auto Crime Team) a été déployé dans la région de Kelowna, apportant avec lui du matériel pour aider à localiser les véhicules volés.

L’équipe de huit personnes a récupéré cinq véhicules volés et procédé à cinq arrestations au cours de la semaine.

Un suspect d’introduction par effraction a été identifié, deux personnes ont été arrêtées pour des mandats non exécutés et deux personnes ont été arrêtées pour conduite interdite. De plus, trois billets sans assurance ont été émis.

« Il s’agissait d’une opération importante pour notre communauté », a déclaré l’inspecteur Beth McAndie. “Les résultats de ce projet collaboratif soulignent davantage la nécessité de travailler avec nos partenaires en ciblant les responsables, mais nous sommes heureux d’être sur la bonne voie.”

IMPACT travaille principalement dans le Lower Mainland et est une unité intégrée, actuellement composée de membres de la GRC et de la police municipale, de la police des transports en commun et de l’Unité des enquêtes spéciales de l’ICBC. Le programme élabore des stratégies pour réduire la criminalité automobile dans la province de la Colombie-Britannique grâce à :

• ciblant les récidivistes actifs et à risque élevé en matière de conduite automobile;

• des programmes qui retracent les véhicules volés et découragent le vol d’automobiles;

• les médias sociaux et l’éducation pour accroître la sensibilisation du public à la criminalité automobile et à la prévention.

La GRC de Kelowna a déclaré qu’elle se réjouissait de travailler avec IMPACT au sein du détachement régional de Kelowna à l’avenir.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Voitures volées de la GRC de Kelowna