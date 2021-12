Une équipe pakistanaise de la faune berce les bébés tortues vertes femelles de la plage à la mer

Une tortue femelle traverse la plage de Karachi, ville portuaire animée du Pakistan, tard dans la nuit, à la recherche d’un endroit pour pondre ses œufs. En l’attendant, le personnel de Sindh Wildlife observe tranquillement la tortue verte enfouir une centaine d’œufs ou plus dans le sable avant de retourner dans la mer d’Oman. En raison du COVID-19 et des restrictions de mouvement, les plages du monde entier sont de moins en moins habitées par les humains depuis l’année dernière. Les tortues marines ont profité de l’occasion pour retourner en grand nombre sur leurs lieux de naissance, récupérant les plages désormais moins polluées et sereines pour pondre leurs œufs pendant la principale saison de reproduction de septembre-novembre. Les tortues vertes observées sur les plages de Karachi sont passées de 8 000 à 8 500 en 2019 à 15 000 l’année dernière, selon Sindh Wildlife. Les fermetures ont pris fin au début de la saison de cette année, mais les experts en conservation s’attendent toujours à ce qu’un grand nombre d’animaux en voie de disparition visitent. Parmi les plus grosses tortues marines et les seuls herbivores, les tortues vertes adultes peuvent peser plus de 90 kg (200 livres).

Ils nichent dans plus de 80 pays et vivent dans des zones côtières tropicales et subtropicales de plus de 140. Le groupe de conservation Sea Turtle Conservancy dit qu’il y a 85 000 à 90 000 femelles nicheuses dans le monde.

Le temps à Karachi peut être propice à la ponte jusqu’en janvier, et les responsables de la faune resteront vigilants jusque-là.

« Les tortues ont encore eu amplement l’occasion de pondre pendant cette période. En cette saison aussi, nous avons eu un grand nombre de tortues qui sont venues ici. Le résultat est qu’en l’espace de trois mois, nous avons pondu environ 6 000 œufs jusqu’à présent », a déclaré Ashfaq Ali Memon, responsable de l’unité des tortues marines de Sindh Wildlife.

Dès que la mère tortue part, le personnel s’empresse de déterrer les œufs et de les déplacer dans une fosse de trois pieds (1 mètre) de profondeur dans une écloserie jusqu’à ce que les bébés éclosent, 40 à 45 jours plus tard. Les nouveau-nés sont immédiatement emmenés à la plage et relâchés dans la mer.

L’unité des tortues du Sindh a relâché 860 000 bébés tortues dans la mer d’Oman depuis sa création en 1970. Memon a déclaré que 900 avaient été relâchés jusqu’à présent cette saison.

Les écologistes disent que dans le passé, les populations de tortues marines étaient menacées par la demande pour leur graisse, leur viande et leurs œufs, mais ces dernières années, la perte d’habitat due à la pollution et à la remise en état des terres a également fait des ravages.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.