Une équipe internationale découvre un nouveau procédé permettant aux cellules de réparer les dommages causés à l’ADN

Une équipe de chercheurs internationaux de l’Université d’Oxford (Oxford) et de la NTU de Singapour a découvert un nouveau processus de réparation de l’ADN endommagé, particulièrement pertinent pour les patients soumis à des traitements contre le cancer colorectal.

En signalant leur trouver dans le journal CelluleLes chercheurs décrivent un nouveau processus de réparation de l’ADN dans lequel les cellules éliminent les lésions ADN-protéines nocives du noyau d’une cellule, assurant ainsi la stabilité de leur matériel génétique et favorisant la survie cellulaire. L’équipe appelle ce nouveau processus la nucléophagie.

La nucléophagie est un mécanisme naturel de nettoyage cellulaire connu sous le nom d’autophagie, essentiel à la réparation de l’ADN et à la survie des cellules. Elle implique une protéine communément exprimée appelée TEX264.

Chez un patient sous chimiothérapie pour un cancer colorectal, les médicaments provoquent la formation de lésions de l’ADN. En réponse, l’organisme exprime le TEX264, qui active le processus de nucléophagie, guidant les lésions vers le système d’élimination des déchets de la cellule, où elles sont décomposées et détruites.

L’équipe de recherche a utilisé des techniques avancées, notamment des outils biochimiques, biologiques cellulaires et bioinformatiques, un modèle animal de poisson zèbre et des matériaux de patients atteints de cancer colorectal, pour confirmer que la nucléophagie est cruciale pour réparer l’ADN endommagé.

Cette étude fournit des informations sur une nouvelle voie permettant aux cellules de réparer les dommages à l’ADN, ce qui pourrait améliorer les traitements contre le cancer et conduire à de meilleurs résultats pour les patients à l’avenir, explique l’équipe de recherche, composée de scientifiques et de cliniciens.

