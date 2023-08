Une équipe inspirée salue une pouliche « incroyable » après le doublé de Jacques le Marois pour Frankie Dettori et Cheveley Park Stud | Nouvelles de la course

Chris Richardson, de Cheveley Park Stud, a évoqué un « moment spécial et un grand triomphe » alors qu’Inspiral débordait de classe dans la défense de son titre du Prix Jacques le Marois à Deauville.

La fillette de quatre ans est maintenant quatre fois vainqueur au niveau du groupe 1 et était sans doute au sommet de ses pouvoirs sur la côte normande alors qu’elle s’éloignait du favori des grandes courses Big Rock après une course inspirée de Frankie Dettori, qui enregistrait un huitième succès record dans l’événement phare.

Frankie Dettori a admis que c'était un rêve de remporter le Prix Jacques le Marois lors de sa dernière saison en selle avec Inspiral.



La victoire a été rendue d’autant plus spectaculaire à peine 11 jours après l’échec d’Inspiral dans sa tentative de renverser Paddington dans les Sussex Stakes de Goodwood, et Richardson, qui est directeur général de Cheveley Park, a fait l’éloge de Dettori et de l’héroïsme d’entraînement de John et Thady Gosden après le rapide revirement de fortune de la pouliche.

Il a déclaré: « Incroyable, c’était fantastique et c’est vraiment une note complète pour tous les aspects de l’équipe.

« Frankie s’est vraiment occupée d’elle à Goodwood et comme je l’ai déjà dit, lorsqu’il a opté pour Inspiral pour obtenir le rail, son éclat a été de courte durée et il l’a accepté et l’a simplement laissée rentrer à la maison – et toutes les félicitations à John pour avoir le courage de dire revenons en arrière 11 jours plus tard aussi.

Image:

Triple Time (à droite) retient Inspiral pour remporter les Queen Anne Stakes à Royal Ascot





« Tout a joué en sa faveur et je pense que c’était probablement l’une des meilleures performances de sa carrière. »

L’année dernière, Inspiral l’a emporté par une encolure de l’infanterie légère de David Simcock, mais cette fois-ci, un casting stellaire de milers s’était réuni et ce qui a rendu le triomphe d’autant plus remarquable a été le stratagème ingénieux de Dettori pour emmener la pouliche jusqu’à l’autre côté de la piste depuis sa position dans le décrochage un pour trouver la position idéale pour monter un défi gagnant.

« C’était sensationnel et être aussi courageux que Frankie l’était pour passer du tirage au sort un au tirage au sort 12 et descendre à l’extérieur en étant allé beaucoup plus loin que tout le monde, je pense que même lui était aussi surpris qu’elle ait continué. l’automobile », a ajouté Richardson.

« Elle aime un rythme rapide qu’elle a obtenu et le sol s’est suffisamment asséché et elle a prouvé maintenant qu’elle va sur un sol rapide, un bon sol et un sol bon à mou. »

Le Marois sert de course « gagner et vous êtes dans » pour le Breeders’ Cup Mile et un voyage à Santa Anita en novembre n’est qu’une des nombreuses options désormais disponibles pour Inspiral, qui détient également des inscriptions plus près de chez lui dans le Matron Stakes (Leopardstown, 9 septembre), Sun Chariot Stakes (Newmarket, 7 octobre) et Queen Elizabeth II Stakes lors de la Journée des champions britanniques (Ascot, 21 octobre).

Cependant, avec tout ce qui est lié à la fille de Frankel se délectant de son dernier triomphe, la poussière pourra se déposer sur son raid français réussi avant que les plans pour plus tard dans la saison ne soient raffermis.

Richardson a ajouté: « Malheureusement, Mme (Patricia) Thompson (propriétaire de Chevley Park) n’a pas pu être là, mais Richard, son fils, est venu avec moi et a passé une journée vraiment spéciale. Il était ravi, tout comme sa mère, et c’était un grand ascenseur pour tout le monde Ce fut un moment spécial et un grand triomphe pour toutes les personnes concernées.

« Il y a beaucoup de choses à penser maintenant. John et moi pensions juste que dans l’avion de retour, nous verrions comment elle allait dans une semaine à 10 jours. Mme Thompson arrive également cette semaine, afin que nous puissions discuter des plans que nous pourrions veux considérer.

« Elle a beaucoup d’inscriptions et si la Breeders ‘Cup est quelque chose que Mme Thompson est prête à envisager, alors qui sait, elle pourrait s’y retrouver. Nous allons profiter de ce moment et profiter des prochaines semaines de planification. »