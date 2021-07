Une équipe indonésienne de motards brave la vague de Covid-19 pour escorter des ambulances

Le motard bénévole indonésien Sebastian Dwiyantoro et son équipe ont été particulièrement occupés à aider les ambulances à gérer le trafic dense dans la ville satellite de Jakarta, Depok, pour amener les patients COVID-19 à l’hôpital alors que les infections montent en flèche dans le pays. Les volontaires roulent à moto devant les ambulances, le bruit assourdissant des sirènes derrière eux, libérant de l’espace et arrêtant d’autres voitures pour faire place aux ambulances transportant les malades vers les centres médicaux ou les cadavres vers les cimetières.

Sebastian, 24 ans, qui a travaillé pour le groupe de bénévoles Indonesia Escorting Ambulance pendant quatre ans pendant son temps libre, dit que son équipe effectue désormais jusqu’à 20 voyages par jour contre trois ou quatre voyages quotidiens avant la dernière augmentation des cas.

« Aujourd’hui, nous avons peur (d’être infectés) par COVID-19 honnêtement, mais je pense toujours que c’est notre appel du devoir de tout notre cœur d’aider et en même temps, nous devons également éviter d’être infectés par COVID-19 », a déclaré Sebastian, qui travaille normalement comme agent de sécurité, portant une veste de motard et un masque facial.

L’Indonésie a signalé plus de 20 000 nouveaux cas et plus de 400 décès par jour au cours de la semaine dernière alors que la propagation de la variante Delta, plus contagieuse, a accéléré les infections et mis à rude épreuve le secteur de la santé du pays.

Avec un nombre total de cas de 2,28 millions et un nombre de morts de plus de 60 500, le pays est le plus touché par COVID-19 en Asie du Sud-Est.

Les efforts des motards bénévoles sont très appréciés des ambulanciers.

« Nous nous sentons très heureux chaque fois que ces gars-là nous escortent car ils peuvent interrompre la circulation pour nous car la circulation dans la région de Depok est très encombrée », a déclaré Endang Firtana, un ambulancier de 42 ans.

« Nous ne savons pas à quel point ce serait difficile si ces gars ne nous aidaient pas et nous pourrions être en retard pour envoyer des cadavres ou aider des patients mourants. »

L’Indonésie a annoncé la semaine dernière qu’elle soumettrait Java, son île la plus peuplée, et l’île de villégiature de Bali à des restrictions de mobilité plus strictes du samedi au 20 juillet pour limiter la propagation du coronavirus.

