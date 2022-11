Une équipe indienne de 36 membres part pour la Thaïlande

Le navetteur montant Unnati Hooda sera parmi les jeunes du pays à se battre pour les titres alors qu’un contingent indien de 36 membres est parti pour Nonthaburi, en Thaïlande, pour participer aux championnats juniors de badminton Asie U-17 et U-15 2022, prévus à partir du 29 novembre. au 4 décembre.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La championne de l’Open d’Odisha Unnati mènera la charge dans le simple féminin U-17 aux côtés de Jiya Rawat et Anmol Kharb tandis que Tanvi Sharma, qui a dominé les essais, participera au simple féminin U-15 avec Ishita Negi, Suhasi Verma et Sampriti Pal .

Les Indiennes Tasnim Mir et Tara Shah avaient respectivement décroché l’or et l’argent en simple féminin U-15 lors de la dernière édition des championnats, tenue en 2019. Le prestigieux événement continental se déroulera après une pause de deux ans, forcée en raison de la pandémie.

Les joueurs ont été sélectionnés lors des essais de sélection qui ont eu lieu à Hyderabad le mois dernier.

Mohammad Ali Mir, Gnana Dattu, Abhinav Garg et Anish Thoppani seront les joueurs à surveiller en simple messieurs U-15. Dhruv Negi, quant à lui, assumera la responsabilité du simple masculin U-17 avec Ansh Negi, Prajwal Sonawane et Neer Nehwal.

Dans le cadre de leurs préparatifs avant le tournoi, les joueurs sélectionnés ont également participé à un camp national de 12 jours à Raipur du 14 au 25 novembre.

Dans la section double, la paire d’Arsh Mohammad et Sanskar Saraswat, et Divyam Arora et Mayank Rana sera le meilleur pari de l’Inde dans la catégorie masculine U-17 tandis qu’Arjun Birajdar et Aryan Birajdar concourront dans la catégorie masculine U-15 avec la paire. de Bjorn Jaison et Aatish Sreenivas PV.

Vennala K et Shriyanshi Valishetty joueront dans la catégorie double féminine U-17 avec la paire de Navya Kanderi et Rakshita Sree S. Aanya Bisht et Siddhi Rawat, et Tanvi Andluri et Durga Kandrapu font partie de l’équipe féminine de double U-15.

Équipes indiennes :

Moins de 17 ans

Simple messieurs : Dhruv Negi, Ansh Negi, Prajwal Sonawane, Neer Nehwal

Simple dames : Unnati Hooda, Jiya Rawat, Anmol Kharb

Double messieurs : Arsh Mohammad/Sanskar Saraswat, Divyam Arora/Mayank Rana

Double dames : Vennala K./Shriyanshi Valishetty, Navya Kanderi/Rakshita Sree S.

Doubles mixtes : Arulmurugan R./Srinidhi N., Mayank Rana/Jiya Rawat

Moins de 15 ans

Simple messieurs : Mohammad Ali Mir, Gnana Dattu, Abhinav Garg, Anish Thoppani

Simple dames : Tanvi Sharma, Ishita Negi, Suhasi Verma, Sampriti Pal

Double messieurs : Arjun Birajdar/Aryan Birajdar, Bjorn Jaison/Aatish Sreenivas PV

Double dames : Aanya Bisht/Siddhi Rawat, Tanvi Andluri/Durga Kandrapu

Doubles mixtes : Bornil Changmai/Shantipriya Hazarika, Ishaan Negi/Siddhi Rawat

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici