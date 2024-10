Une équipe développe une nouvelle forme prometteuse d’antibiotique qui provoque l’autodestruction des cellules bactériennes

Crédit: Journal de chimie médicinale (2024). DOI : 10.1021/acs.jmedchem.4c00773



Pour faire face à la menace mondiale de la résistance aux antibiotiques, les scientifiques sont à la recherche de nouveaux moyens de contourner le système de défense des cellules bactériennes. S’appuyant sur ce qu’ils ont appris d’une étude précédente sur le cancer, des chercheurs de l’Université de Toronto (U de T) ont développé de nouveaux composés qui déclenchent l’autodestruction des cellules bactériennes.

Les résultats de l’équipe apparaître dans le Journal de chimie médicinale.

La nouvelle forme d’antibiotiques est conçue pour cibler une enzyme naturelle – la sous-unité protéolytique de la protéase caséinolytique, ClpP, en abrégé – qui détruit les protéines anciennes ou défectueuses et joue un rôle essentiel dans l’entretien cellulaire. Le nouveau composé donne un coup de fouet à l’enzyme ClpP, qui commence donc à mâcher des protéines qu’elle n’est pas censée faire, tuant finalement sa propre cellule de l’intérieur.

« La plupart des antibiotiques inhibent un processus », explique le Dr Walid A. Houry, professeur de biochimie à l’Université de Toronto. « Avec cette approche, nous dérégulons un processus, ce qui nous permet de développer cette nouvelle classe de composés que nous espérons éventuellement mettre en clinique. » Houry a travaillé en étroite collaboration avec le Dr Robert Batey et ses collègues pour s’appuyer sur leurs travaux antérieurs dans ce domaine.

« Il s’avère que le [enzyme] présent dans les cellules cancéreuses est également présent dans les bactéries. Pour ce projet, la difficulté a été de trouver un moyen d’attaquer le ClpP bactérien, mais pas le ClpP humain », ajoute Houry.











La Source de lumière canadienne (CLS) des lignes de lumière CMCF de l’Université de Saskatchewan (USask) a permis à l’équipe de Houry de visualiser les différences structurelles entre le ClpP humain et bactérien et de comprendre comment leurs nouveaux composés se comportaient lorsqu’ils attaquaient le ClpP. Le groupe a capitalisé sur les différences structurelles mineures entre les enzymes humaines et bactériennes pour concevoir des composés capables de cibler les bactéries nocives sans endommager les cellules humaines en cours de route.

Selon Houry, cette nouvelle approche des antibiotiques présente un grand potentiel pour traiter les infections bactériennes telles que la méningite et la gonorrhée.

