Une équipe d’évaluation canadienne déployée en Turquie à la fin des efforts de sauvetage après le tremblement de terre

Un homme est assis devant un bâtiment détruit, à Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie, le mercredi 8 février 2023. Dans l’espoir de retrouver des survivants en voie de disparition, des équipes de secours étirées en Turquie et en Syrie ont recherché mercredi des signes de vie dans les décombres de milliers de personnes. bâtiments renversés par le tremblement de terre le plus meurtrier au monde depuis plus d’une décennie. (AP Photo/Emrah Gurel)