Une équipe de Transwomen distribue des repas cuisinés à la maison aux nécessiteux au milieu de l’isolement au Tamil Nadu

Un groupe de cinq femmes transsexuelles de Tiruchirapelli a cuisiné des aliments et a servi quotidiennement les aînés du bord de la route et les nécessiteux pendant le verrouillage induit par le COVID. Avec un verrouillage complet imposé au Tamil Nadu pour freiner la propagation du COVID, les restaurants et les épiciers ont également été fermés, laissant beaucoup de mal à se procurer des repas. Pour aider à atténuer la crise, un groupe de cinq femmes transsexuelles nommées Riana, Parveen, Namitha, Uma et Maya originaires de la région de Kallukkuzhi à Trichy ont servi des plats cuisinés à la maison pour les personnes dans le besoin. Ils achètent du riz, des produits d’épicerie et des légumes avec leurs propres économies et avec l’aide de dons d’amis. L’équipe de cinq cuisiniers réunis chez eux, emballe la nourriture et la livre ensuite à la porte des gens tout en conservant tout le protocole Covid-19.

La Trichy District Corporation, les départements de l’agriculture et des coopératives ont pris des dispositions pour vendre des légumes et des fruits aux portes des gens. Pas moins de 535 véhicules dans les zones métropolitaines et 500 véhicules dans les zones suburbaines ont été déployés pour assurer un approvisionnement ininterrompu en produits essentiels. Pendant ce temps, seuls les plats à emporter sont autorisés dans les restaurants. Bien que les points de vente «Amma Unavagam» fonctionnent dans tout l’État, il y a beaucoup de nécessiteux qui n’ont même pas les moyens d’acheter un sou pour acheter de la nourriture. Finalement, diverses ONG et associations caritatives ainsi que des individus tels que les femmes trans de Trichy ont pris le relais pour nourrir les affamés.

Inspirés par leur service, beaucoup ont distribué des colis alimentaires ou des plats cuisinés maison dans leurs magasins. Pendant la pandémie COVID, des centaines de personnes ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance. Pourtant, l’action bienveillante de ces femmes trans de Trichy, qui ont été abandonnées par leurs propres parents et proches, a incité les habitants de Trichi à admirer leur service. « Nous avons fait tout ce que nous pouvons pour aider pendant cette crise », a déclaré Riana, l’une des femmes trans de l’équipe. « Comme nous, d’autres devraient également se présenter pour prêter main-forte aux pauvres et aux nécessiteux pendant cette période cruciale. , » elle a ajouté.

