Une équipe de secours en Californie sauve un cheval coincé dans une fosse à l’aide d’un hélicoptère

Il y a eu de nombreuses opérations de sauvetage miraculeuses menées par une équipe d’experts partout dans le monde. Mais un récent tweet de l’Orange County Fire Authority (OCFA), Californie, États-Unis, montre comment l’équipe d’experts a mené l’un de ses « sauvetages de chevaux les plus techniques ». Dans une vidéo partagée mardi, l’OCFA a montré comment ils ont trouvé un cheval allongé sur le dos à San Juan Capistrano. L’animal aurait été coincé entre des morceaux de béton déchiqueté et des barres d’armature exposées lorsque l’équipe de secours l’a trouvé.

Dans une série de tweets, l’OCFA a décrit comment il a mené l’opération et a même partagé une vidéo de 44 secondes montrant le déroulement du processus. L’opération de sauvetage était composée d’une équipe de sauvetage technique, d’une équipe d’opérations aériennes, de pompiers, du vétérinaire et de la communauté équestre.

L’autorité des pompiers a mentionné dans son tweet que le cheval avait rencontré un ruissellement après avoir été effrayé, cependant, son cavalier était descendu en toute sécurité. A l’arrivée des pompiers techniques des secours, le cheval a été mis sous sédation par les vétérinaires. L’équipe technique a préparé un système alternatif de corde et de sangle pour sécuriser le cheval afin que l’hélicoptère le soulève du surplomb en béton. Dans le tweet suivant, l’OCFA a écrit que l’équipage de l’hélicoptère a exécuté une opération de précision pour soulever le cheval non seulement verticalement mais aussi horizontalement afin qu’il puisse être déplacé dans la seule direction qui libérerait le cheval du béton sans subir de blessure. Les images partagées par l’OCFA montraient le cheval sous sédation suspendu dans les airs avec plusieurs harnais de sécurité qui l’attachaient à l’hélicoptère. Alors qu’il effectuait son atterrissage sur des terrains sûrs, le cheval mit un certain temps à se remettre sur pied. Les vétérinaires de l’équipe ont été vus sur place pour s’assurer que le cheval se rétablissait.

« L’un des sauvetages de chevaux les plus techniques que nous ayons effectués. » Notre équipe de sauvetage technique, notre équipe d’opérations aériennes et nos FF ont répondu à un cheval à San Juan Capistrano qui était coincé sur le dos, coincé entre des morceaux de béton déchiqueté et des barres d’armature exposées. pic.twitter.com/1TFhO58SuU– OCFA PIO (@OCFA_PIO) 6 juillet 2021

Le tweet de l’OCFA mentionnait que l’équipage était heureux de voir le cheval qu’ils ont sauvé, de se lever et de marcher seul jusqu’au transport du cheval pour demander une évaluation médicale plus approfondie. Les internautes ont félicité l’équipe de l’opération de sauvetage pour ses efforts pour sauver le cheval. Comme l’a commenté un utilisateur : « Que Dieu vous bénisse. Nos bestioles comptent tellement pour nous. Un autre utilisateur a décrit le travail de l’OCFA comme suit : « Excellent travail les gars et merci pour tout ce que vous faites pour les animaux ainsi que pour les gens ».

