Une équipe de sauvetage d’animaux démêle un hibou et une tortue coincés ensemble en Virginie

Une équipe de sauveteurs du refuge pour animaux du comté d’Arlington en Virginie et de la société humanitaire ont démêlé un duo d’une tortue et d’un hibou qui se sont retrouvés coincés ensemble. Les sauveteurs ont reçu un appel concernant un hibou qui avait coincé sa serre entre la carapace et le plastron d’une tortue (la carapace supérieure et inférieure), après quoi les animaux ont été amenés à l’abri où une équipe de sauveteurs experts les a soigneusement démêlés. L’opération de sauvetage a été filmée et partagée plus tard sur les plateformes de médias sociaux. En postant le clip de ce sauvetage « premier du genre » avec ses abonnés sur Twitter, @AWLAArlington a écrit : « C’était une première pour notre équipe de contrôle des animaux – un hibou et une tortue collés ensemble ! »

La vidéo commence par des images de sauveteurs sortant soigneusement les animaux de la cage tandis que des textes à l’écran expliquent la trame de fond de l’incident. Les sauveteurs contrôlent en douceur chacun des animaux avant de les séparer soigneusement. Alors que la tortue est restée indemne, la chouette a subi quelques blessures mineures.

Les deux animaux sont actuellement chez des rééducateurs agréés pour la faune qui s’occuperont d’eux avant de les relâcher dans la nature.

Regardez la vidéo :

Depuis qu’il a été partagé en ligne le 13 juillet, le clip a suscité plusieurs réactions de la part des utilisateurs des réseaux sociaux. Les gens ont laissé tomber leurs réponses en complétant les sauveteurs pour le travail incroyable et ont souhaité un prompt rétablissement de la chouette blessée.

La chronologie Twitter d’AWL Arlington est remplie de photos et de vidéos d’animaux. Dans un autre partage sur les sauvetages effectués par son équipe, le refuge a fait état d’un raton laveur qui s’est coincé la tête dans un pot de mayonnaise.

Ce pauvre raton laveur s’était coincé la tête dans un pot de mayonnaise, mais heureusement, l’agent Elpers et ACT Gilbert ont pu retirer le pot en toute sécurité ! Le raton laveur a ensuite été envoyé dans un centre de réadaptation pour être examiné et se reposer, puis il sera relâché dans la nature. pic.twitter.com/EpktaG6MNb– AWLArlington, Virginie (@AWLAArlington) 15 juillet 2021

Le bocal a été retiré en toute sécurité de la tête d’un raton laveur, après quoi l’animal a été envoyé dans un centre de réadaptation pour animaux sauvages. Le rehabber effectuera un contrôle et prendra les précautions nécessaires avant de relâcher le raton laveur dans la nature

