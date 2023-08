Une équipe de responsables kenyans étudie comment aider Haïti à lutter contre la violence endémique des gangs

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Une équipe de responsables kenyans est en Haïti pour explorer la meilleure façon d’aider la nation caribéenne en difficulté à lutter contre le fléau de la violence des gangs, suite à l’offre de Nairobi de diriger une force multinationale dans cette tâche.

La force est censée aider le service de police d’Haïti en sous-effectif et sous-financé, avec seulement environ 10 000 agents pour les plus de 11 millions d’habitants du pays.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont déclaré qu’ils présenteraient une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui autoriserait le Kenya à diriger une force de police multinationale et à fournir 1 000 officiers. Aucun calendrier de résolution n’a été donné.

La première rencontre entre les responsables haïtiens et l’équipe kenyane de 10 membres a eu lieu lundi, selon un communiqué du gouvernement publié tard dans la nuit.

« Nous sommes ici pour évaluer les besoins de la Police nationale d’Haïti, mieux comprendre la situation et faire de notre mieux pour aider le peuple haïtien », a déclaré George Orina, du ministère des Affaires étrangères du Kenya.

Avant d’arriver en Haïti dimanche, la délégation kényane a rencontré des pays et des groupes à New York qui tentent de décider de la meilleure façon d’aider Haïti. Du 1er janvier au 15 août, plus de 2 400 personnes en Haïti auraient été tuées, plus de 950 enlevées et 902 autres blessées, selon les statistiques les plus récentes de l’ONU.

On estime désormais que les gangs contrôlent jusqu’à 80% de la capitale de Port-au-Prince, avec plus de 200 000 personnes déplacées après que les gangs aient pillé et incendié leurs maisons.

Les responsables kenyans ont déclaré que les pays qu’ils ont rencontrés comprennent « les revendications haïtiennes et l’urgence de mettre fin à une situation qui paralyse le fonctionnement du pays et met en danger l’avenir de ses citoyens ».

Le voyage d’enquête du Kenyan en Haïti se termine mercredi.

Le gouvernement kenyan a déclaré pour la première fois fin juillet qu’il pourrait envoyer 1 000 policiers pour former la police nationale d’Haïti, « rétablir la normalité » et protéger les installations stratégiques.

La demande de déploiement immédiat d’une force armée étrangère a été faite pour la première fois par le Premier ministre haïtien Ariel Henry en octobre.