Une équipe de recherche trouve 2 membres de l’Aviation canadienne morts après un accident d’hélicoptère près de la rivière des Outaouais

Deux membres de l’Aviation royale canadienne portés disparus ont été retrouvés morts après l’écrasement d’un hélicoptère militaire près de la rivière des Outaouais, ont annoncé mercredi des responsables.

Le ministère de la Défense nationale a déclaré que les deux corps avaient été retrouvés mardi soir.

Quatre membres de l’Aviation royale canadienne se trouvaient à bord d’un hélicoptère CH-147 Chinook qui s’est écrasé mardi après minuit près de la rivière des Outaouais près de Petawawa, en Ontario, à environ 99 milles au nord-ouest d’Ottawa, la capitale du Canada.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré qu’ils étaient à bord de l’hélicoptère dans le cadre d’un vol d’entraînement de nuit.

Les deux autres membres d’équipage ont été retrouvés vivants par les premiers intervenants et transportés à l’hôpital avec des blessures mineures.

Anand a déclaré que 100 membres des Forces armées canadiennes avaient recherché les deux membres de l’armée de l’air portés disparus à terre et dans l’eau, aidés par une unité maritime de la Police provinciale de l’Ontario, les services d’incendie de Petawawa et de Pembroke et plusieurs avions de sauvetage militaires.

Annand a déclaré qu’une enquête était en cours.