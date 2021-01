Une équipe de pilotes entièrement féminins d’Air India survolera le pôle Nord sur la plus longue route aérienne du monde

Au cours d’un voyage historique, une équipe de femmes pilotes d’Air India est sur le point de créer l’histoire en survolant le pôle Nord pour tenter de parcourir la plus longue route aérienne du monde. Le vol, commandé par le capitaine de l’IA Zoya Agarwal, partira de San Franciso et atteindra Bengaluru après avoir survolé le pôle Nord et parcouru une distance de 16000 kilomètres.

« La plupart des gens dans le monde ne verront pas le pôle Nord ni même sa carte de leur vivant », a déclaré le capitaine Agarwal excité à l’agence de presse ANI. «Je me sens vraiment privilégiée et honorée par la confiance que m’ont témoignée le ministère de l’aviation civile et notre porte-drapeau», a-t-elle ajouté.

Agarwal et son équipe piloteront un Boeing 777 inaugural SFO-BLR et le commandant de bord estime que faire voler l’avion sur la plus longue route de vol du monde était une « opportunité en or ».

Ce n’est cependant pas la première réalisation du capitaine Agarwal, qui en 2013 est devenue la plus jeune femme à piloter un Boeing-777.

S’adressant à l’agence de presse, un responsable d’Air India a déclaré que la tâche était très difficile et que les compagnies aériennes n’envoient que les meilleurs et les plus expérimentés de leurs pilotes survoler le pôle Nord.

« Cette fois, Air India a confié des responsabilités à une femme capitaine pour le voyage de San Fransico à Bengaluru via la route polaire », a déclaré le responsable.

L’équipe d’Agarwal est composée de capitaines très talentueux et expérimentés, dont Thanmai Papagari, Akanksha Sonawane et Shivani Manhas. Agarwal a ajouté qu’elle et son équipe attendaient avec impatience le 9 janvier et que c’était en effet un « rêve devenu réalité pour tout pilote professionnel ».

L’annonce fait suite à un train de marchandises en Inde qui, dans un premier temps, a été conduit du Maharashtra à Vadodara par un équipage composé uniquement de femmes. Cette initiative, initiée par la division de Mumbai des chemins de fer occidentaux, vise à briser les stéréotypes de genre en ce qui concerne les emplois lourds tels que devenir pilotes de locomotive ou monteurs, soudeurs et machinistes dans les chemins de fer.

La nouvelle fait également suite à l’annonce de l’intronisation de la première équipe de gestion des catastrophes entièrement féminine dans la Force nationale de réaction aux catastrophes (NDRF), la force suprême de gestion des catastrophes et des opérations de sauvetage en Inde.