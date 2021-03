Une équipe de parachutistes mange une pizza complète à 14000 pieds en chute libre

Si vous êtes fan de la pizza au plat d’origine italienne, alors cette histoire vous fera baver. Il semble que le frisson du parachutisme n’était pas suffisant pour quatre plongeurs de l’État américain du Texas, car le groupe d’amis a également mangé une pizza pendant qu’ils pratiquaient le sport d’aventure. Lori Patalocco et ses trois amis ont été filmés en train de manger de la pizza en plein air pendant que les quatre faisaient du parachutisme. Le groupe d’amis était à 14 000 pieds au-dessus dans un avion quand ils en ont sauté pour vivre l’aventure.

La vidéo commence par donner au public une vue du sol depuis l’avion. Ensuite, deux plongeurs tenant fermement une boîte à pizza débarquent de l’avion avec celui qui filme la vidéo. Un quatrième parachutiste les rejoint également dans leur aventure.

Alors que la gravité abaissait les plongeurs à grande vitesse, la personne qui enregistre la vidéo donne une tranche de pizza à l’un des plongeurs et en choisit également une à manger.

Parlant de leur réalisation inhabituelle, Lori, parachutiste de 43 ans, a déclaré avoir décidé de manger de la pizza en parachutisme parce qu’une de ses amies Melissa voulait voir s’il était possible de se régaler du plat italien en chute libre, a rapporté Courrier quotidien.

Ils se sont entraînés ensemble avant d’essayer cette cascade en plein air au Skydive Spaceland de Houston.

Lori a également déclaré que le groupe d’amis était excité parce qu’ils pouvaient réaliser le rêve de Melissa. Elle a ajouté que c’était le saut le plus impressionnant et le plus mémorable qu’elle ait jamais fait, affirmant que manger de la pizza dans le ciel était mieux que de la manger sur le sol.

Récemment, un autre incident intéressant s’est produit lorsqu’une personne nommée Kody Madro faisait du parachutisme dans l’État américain de l’Arizona. L’iPhone de l’un des parachutistes est tombé de sa poche d’une hauteur d’environ 12 000 pieds. Cependant, la chose surprenante était que son téléphone était fonctionnel jusqu’à deux semaines après l’incident. Bien que l’écran ait été complètement endommagé, Kody a pu l’utiliser.