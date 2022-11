Une équipe de NL voyageant en Antarctique à la recherche du calmar colossal insaisissable

Comment une équipe de NL prévoit de trouver et de filmer le calmar colossal

Le calmar colossal est l’une des créatures les plus grandes et les plus insaisissables de la nature et n’a jamais été filmé dans son habitat naturel. Mais une équipe de NL va jusqu’au bout du monde pour essayer de faire exactement cela. Voici comment ils prévoient de faire une découverte colossale.