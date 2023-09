Une équipe de NFL à l’étranger ? Plus de jeux internationaux ? Les deux sont « dans le domaine du possible », déclare le vice-président exécutif de la NFL

Une franchise de la NFL basée dans un autre pays ou les 32 équipes disputant un match international par saison sont toutes deux « dans le domaine du possible », a déclaré vendredi le vice-président exécutif de la NFL, Peter O’Reilly. Voici ce que vous devez savoir :

O’Reilly, vice-président directeur de la NFL pour les affaires des clubs et les événements internationaux et de ligue, a discuté de la possibilité de jouer davantage de matchs dans d’autres pays lors d’un appel avant le premier des cinq matchs internationaux de la saison 2023.

« Il y a de la passion et de la demande pour notre jeu et pour la NFL en dehors des États-Unis, et c’est pourquoi nous l’explorons aussi pleinement que nous le sommes », a déclaré O’Reilly, selon le Presse associée.

Les Jaguars de Jacksonville deviendront la première équipe de la NFL à disputer deux matchs à l’étranger en une seule saison lorsqu’ils affronteront les Falcons d’Atlanta et les Bills de Buffalo à Londres les deux prochaines semaines.

Au cours des semaines 9 et 10, la NFL disputera deux matchs à Francfort, en Allemagne : les Chiefs de Kansas City contre les Dolphins de Miami et les Colts d’Indianapolis contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Passé

La NFL a fait de gros efforts pour accroître sa popularité à l’échelle internationale.

Entre la pré-saison et la saison régulière, la ligue a accueilli 104 matchs en dehors des États-Unis, avec des villes du Mexique, du Canada, d’Allemagne, d’Angleterre et du Japon servant de sites pour les affrontements. Cette année, la ligue disputera trois matchs en Angleterre et deux en Allemagne.

Semaine 4 : Jaguars-Falcons à Londres (Stade de Wembley)

Semaine 5 : Jaguars-Bills à Londres (Tottenham Hotspur Stadium)

Semaine 6 : Ravens – Titans à Londres (Tottenham Hotspur Stadium)

Semaine 9 : Chiefs-Dolphins à Francfort (Stade de Francfort)

Semaine 10 : Colts-Patriots à Francfort (Stade de Francfort)

Aucun match n’est programmé au Mexique cette saison en raison de rénovations du stade. La ligue a disputé cinq matchs de saison régulière à l’Estadio Azteca de Mexico.

La ligue a également démontré son engagement à poursuivre cette pratique, puisque la NFL et le club de Premier League Tottenham Hotspur ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils prolongeaient leur partenariat jusqu’à la saison 2029-30. L’accord donne à Tottenham « le statut officiel de siège de la NFL au Royaume-Uni ». Au moins deux matchs de saison régulière de la NFL seront organisés par Tottenham chaque année.

La NFL organise des rencontres au Royaume-Uni, dans le cadre de ses séries internationales, depuis 2007.

Les Jaguars ont disputé neuf matchs, un sommet en championnat, en Angleterre depuis que la ligue a commencé à y jouer des matchs. Le propriétaire de Jacksonville, Shad Khan, est également propriétaire du Fulham FC de Premier League.

(Photo : Mike Hewitt/Getty Images)