Une équipe de l’UNESCO en Alberta pour juger si le parc Wood Buffalo devrait figurer sur la liste des espèces en voie de disparition

Un organisme des Nations Unies qui surveille certaines des plus grandes gloires naturelles du monde est de nouveau au Canada pour évaluer les réponses du gouvernement aux menaces persistantes qui pèsent sur le plus grand parc national du pays, y compris les plans de rejet de résidus de sables bitumineux traités dans son bassin versant.

Dans une série de réunions commençant jeudi, les enquêteurs de l’UNESCO doivent déterminer si le parc national Wood Buffalo devrait figurer sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril – une décision que l’agence a déjà jugée “probable”.

« Le Canada n’est pas à la hauteur », a déclaré Melody Lepine de la Première nation crie Mikisew, qui a été la première à porter à l’attention de l’UNESCO des préoccupations concernant le parc du nord de l’Alberta.

Plus grand que la Suisse, Wood Buffalo est l’un des plus grands deltas d’eau douce du monde et est riche en biodiversité, y compris des sites de nidification pour les grues blanches en voie de disparition. Son labyrinthe de terres humides, de rivières, de lacs et de prairies est l’écosystème le plus vaste et le plus intact de ce type en Amérique du Nord.

Mais le parc, qui chevauche l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, s’assèche lentement en raison d’une combinaison de changements climatiques et de développements en amont comme le barrage Site C de la Colombie-Britannique. De plus, la recherche a trouvé de plus en plus de preuves d’infiltration des bassins de résidus de sables bitumineux dans les eaux souterraines et de surface en amont.

En 2017, l’UNESCO a constaté que 15 des 17 repères écologiques du parc se détérioraient et a donné au Canada une liste des améliorations nécessaires pour que le parc conserve son statut. Les réunions de cette semaine visent à évaluer les réponses fédérales et provinciales.

Un rapport préparé pour Mikisew par la consultante scientifique Carla Davidson crédite la province d’avoir établi des zones tampons autour du parc et Ottawa pour les plans de gestion de l’eau à l’intérieur de celui-ci. Mais le document constate que peu de choses ont été faites.

Une évaluation des risques pour les bassins de résidus de sables bitumineux n’a pas commencé, indique le rapport. Les sites de la région des sables bitumineux utilisés par les grues blanches n’ont pas été identifiés.

Les propositions des Premières nations visant à combler les lacunes dans les connaissances ont été rejetées. Aucun plan d’occupation des sols n’existe.

Le rapport indique que les groupes provinciaux qui étudient les questions scientifiques se sont vu confier un mandat restrictif.

Par exemple, un groupe qui étudie la remise en état des mines ne peut que rechercher des moyens de traiter et de rejeter les effluents. Les impacts culturels sur les Premières nations locales ne sont pas pris en compte, pas plus que les effets cumulatifs de développements distincts.

“L’Alberta a jusqu’à présent refusé de mettre en œuvre la plupart des (recommandations)”, indique le rapport. “Au lieu de cela, nous voyons de nombreux exemples où l’Alberta s’appuie sur les instruments politiques mêmes qui ont amené le parc là où il est aujourd’hui.”

Pendant ce temps, les deux paliers de gouvernement préparent des règlements pour régir les premiers rejets de résidus dans la rivière Athabasca. Ces règles sont attendues en 2025.

L’eau contaminée peut être traitée et rejetée en toute sécurité, affirme l’Association minière du Canada. Dans des documents publiés sur son site Web, l’association indique que les bassins de résidus ne peuvent être récupérés qu’après avoir retiré l’eau qui les remplit.

«Les exploitants de sables bitumineux disposent des processus éprouvés pour traiter ces (contaminants) à des niveaux sûrs pour leur rejet dans l’environnement», indique-t-il. “Après des décennies de travail dans ce domaine à essayer différentes méthodes avec une amélioration constante comme objectif, l’industrie est convaincue que l’eau peut être traitée et rejetée en toute sécurité dans l’environnement une fois la réglementation établie.”

Mais Gillian Chow-Fraser de la Société pour la nature et les parcs du Canada a déclaré que ni l’industrie ni le gouvernement n’avaient envisagé d’autres moyens de traiter les résidus, comme le pompage de l’eau souterraine.

“(Traiter et libérer) n’est pas réellement une solution de récupération”, a-t-elle déclaré. “C’est un moyen simple et bon marché pour ces entreprises de continuer à produire au même rythme.”

La porte-parole d’Alberta Environment, Carla Jones, a déclaré que les effluents sont loin d’entrer dans la rivière Athabasca.

« Les eaux de mine de sables bitumineux traitées qui ont été en contact avec du bitume ne seront pas rejetées tant que nous ne pourrons pas démontrer de manière définitive, en utilisant une science rigoureuse, que cela peut être fait en toute sécurité et que des processus réglementaires stricts sont en place pour assurer la protection de la santé humaine et écologique, ” a-t-elle écrit dans un e-mail.

Si l’UNESCO place Wood Buffalo sur sa liste “En danger”, il rejoindra 52 autres sites du monde entier, dont la plupart sont en péril par la guerre ou des troubles civils. Il n’a qu’un seul autre site d’un pays du G7 – les Everglades de Floride.

« Avoir un site du patrimoine mondial est quelque chose dont nous sommes censés être vraiment fiers », a déclaré Chow-Fraser. “Cette reconnaissance internationale que les choses ne vont pas aussi bien qu’il n’y paraît ici n’est pas quelque chose dont on peut être fier.”

Ni l’industrie ni les Premières nations ne veulent de bassins de résidus permanents dans le paysage, a déclaré Lepine. Mais résoudre ce problème et la détérioration globale de Wood Buffalo ne peut se faire sans plus de ressources et une recherche plus large de solutions.

“Ils ne présentent pas une variété d’options”, a-t-elle déclaré.

Lepine a déclaré qu’une décision de l’UNESCO pourrait inciter les gouvernements canadiens à agir.

“Ce site doit être répertorié” En danger “.

—Bob Weber, La Presse Canadienne

pétrole et gazParcs CanadaNations Unies