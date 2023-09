Une équipe de l’Ontario prend le commandement des feux de forêt dans le centre de l’Okanagan

Les alertes et ordres d’évacuation restent en vigueur

Une équipe de gestion des incidents en Ontario a pris possession du complexe Grouse, qui comprend l’incendie de forêt de McDougall Creek à West Kelowna.

Les opérations de godage se poursuivront aujourd’hui (10 septembre) pour aider les équipes au sol. Des nettoyages et des patrouilles ont lieu de tous les côtés du feu.

L’accent est mis sur le côté ouest de l’incendie, où les équipes nettoient le drainage de Powers Creek et la garde de Hidden Creek. Des opérations d’équipement lourd devraient avoir lieu près de Hidden Creek.

Un plan de protection des structures a été réalisé pour Glenrosa par mesure de précaution. Plus de 250 personnes sont prêtes à se mobiliser si l’incendie s’étend hors du drainage de Powers Creek.

Les vents devraient se renforcer et les températures atteindront les 20°C. Les combustibles commencent à sécher et le comportement du feu pourrait progressivement s’accentuer au sein des lignes de contrôle.

Un bulletin météorologique spécial est en place en raison de la fumée des incendies de forêt.

L’incendie est estimé à 13 940 hectares.

