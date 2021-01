Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé a visité un hôpital où la Chine a déclaré que les premiers patients atteints de COVID-19 avaient été traités il y a plus d’un an dans le cadre de la mission d’enquête tant attendue des experts sur les origines du coronavirus.

Les membres de l’équipe de l’OMS et les responsables chinois ont eu auparavant leurs premières réunions en personne dans un hôtel, qui, selon l’OMS, devaient être suivies de visites sur le terrain dans la ville centrale de Wuhan.

«Première rencontre face à face avec nos collègues. Correction: masque facial à masque facial compte tenu des restrictions médicales », a tweeté la virologue néerlandaise Marion Koopmans.

«Discuter de notre programme de visites. Wannian, chef d’équipe de la Chine, plaisante sur certains problèmes techniques. Ravi de voir nos collègues après de longues réunions Zoom », a tweeté Koopman, faisant apparemment référence à l’épidémiologiste chinois Liang Wannian, qui a dirigé l’équipe d’intervention en Chine.

Les membres de l’équipe ont ensuite quitté l’hôtel en voiture, peu de temps après, pénétrant dans les portes de l’hôpital provincial de médecine chinoise et occidentale intégrée du Hubei, où, selon le compte rendu officiel de la Chine sur sa réponse à l’épidémie initiale, le docteur Zhang Jixian, en premier ont signalé des cas de ce qui était alors connu sous le nom de «pneumonie d’origine inconnue» le 27 décembre 2019.

L’OMS a déclaré plus tôt sur Twitter que l’équipe avait demandé «des données sous-jacentes détaillées» et prévoyait de parler aux premiers intervenants et à certains des premiers patients atteints du COVID-19. Il prévoyait également de visiter des marchés tels que le marché des fruits de mer de Huanan lié à bon nombre des premiers cas, l’Institut de virologie de Wuhan et des laboratoires dans des installations comme le Centre de contrôle des maladies de Wuhan.

La mission de l’équipe est devenue politiquement chargée, la Chine cherchant à éviter d’être blâmée pour des faux pas présumés dans sa réponse rapide à l’épidémie.

«Toutes les hypothèses sont sur la table alors que l’équipe suit la science dans son travail pour comprendre les origines du virus COVID19», a tweeté l’OMS.

La confirmation des origines du virus prendra probablement des années. Déterminer le réservoir animal d’une épidémie nécessite généralement des recherches exhaustives, notamment le prélèvement d’échantillons d’animaux, des analyses génétiques et des études épidémiologiques.

Une possibilité est qu’un braconnier d’animaux sauvages ait pu transmettre le virus à des commerçants qui l’ont transporté à Wuhan. Le gouvernement chinois a promu des théories, avec peu de preuves, selon lesquelles l’épidémie aurait pu commencer par des importations de fruits de mer congelés contaminés par le virus, une notion totalement rejetée par les scientifiques et les agences internationales.

Un centre d’intérêt possible pour les chercheurs est l’institut de virologie de la ville. L’un des meilleurs laboratoires de recherche sur les virus de Chine, il a construit une archive d’informations génétiques sur les coronavirus de chauve-souris après l’épidémie de 2003 de syndrome respiratoire aigu sévère.

Les membres de l’équipe de l’OMS ont passé les deux dernières semaines dans une quarantaine obligatoire, au cours de laquelle ils ont communiqué avec des responsables chinois par vidéoconférence pour préparer le terrain pour des visites sur le terrain.

Dans leur nouvel hôtel, certains ont été vus agitant des balcons et les personnes entrant dans l’hôtel portaient des badges les identifiant comme d’autres experts en maladies et en santé.

Les premiers groupes de COVID-19 ont été détectés à Wuhan fin 2019. La Chine a depuis signalé plus de 89000 cas et 4600 décès, avec de nouveaux cas largement concentrés dans son nord-est glacial, où des verrouillages locaux et des restrictions de voyage étaient imposés pour contenir les flambées. .

Les nouveaux cas de transmission locale continuent de baisser avec seulement 36 annoncés vendredi, car beaucoup moins de Chinois que d’habitude semblent prêts à voyager pour le Nouvel An lunaire.