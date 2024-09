Une équipe de la NFL peut-elle passer d’un bilan de 0-2 aux playoffs ? C’est peu probable, mais ces 9 équipes y sont parvenues

Neuf équipes de la NFL sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison 2024 après avoir enregistré deux défaites consécutives pour ouvrir leur calendrier.

Historiquement, commencer 0-2 signifie que les chances sont contre vous. L’AthlétiqueLes chances de participation aux séries éliminatoires d’Austin Mock reflètent cela. Aucune des équipes à 0-2 n’a plus de 44 % de chances de participer aux séries éliminatoires ou 26 % de chances de remporter sa division. Sept des neuf équipes ont déjà moins de 20 % de chances.

ALLER PLUS LOIN Quelles équipes de la NFL avec un bilan de 0-2 devraient paniquer ? Un modèle prévoit des chances de playoffs pour les Ravens, les Bengals et d’autres équipes

Mais passer de 0-2 aux playoffs n’est pas impossible.

Au cours des dix dernières saisons, neuf équipes ont atteint les séries éliminatoires après un début de saison 0-2, et deux franchises ont accompli cet exploit à plusieurs reprises.

Voici un aperçu des équipes qui ont surmonté un début de saison difficile pour se qualifier pour les séries éliminatoires et comment elles y sont parvenues.

Comment ils ont terminé : 10-7, champion de l’AFC Sud

Résultat des séries éliminatoires : Défaite au tour de division

Houston a commencé la saison 2023 avec des défaites contre les Ravens et les Colts, mais les Texans disposaient d’une équipe jeune qui n’avait pas encore atteint son rythme de croisière.

Une fois que le QB recrue CJ Stroud s’est installé et que les Texans ont solidifié la ligne offensive qui le protégerait, ils ont remis la saison sur les rails.

Au cours des semaines 1 et 2, les Texans ont permis à Stroud d’être sacké 11 fois et de subir 44 pressions, deux records de la ligue, selon TruMedia. Houston se classe au neuvième rang pour le nombre de pressions (188) pour le reste de la saison.

L’une des clés de l’amélioration de la protection des passes des Texans a tout simplement été de maintenir en bonne santé leurs meilleurs linemen offensifs. Des six linemen qui ont effectué le plus de départs au cours des semaines 3 à 18, dont le Pro Bowler Laremy Tunsil, seuls Shaq Mason et George Fant ont débuté les deux premiers matchs.

Houston, comme quelques équipes de cette liste, a bénéficié d’une division plus faible. Aucune autre équipe de l’AFC Sud n’a remporté plus de neuf matchs.

ALLER PLUS LOIN Tout est différent pour les Texans à cause de CJ Stroud : « Il a du caractère en lui »

Bengals de Cincinnati 2022



Joe Burrow et les Bengals ont surmonté un début de saison 2022 lent pour remporter 12 matchs. (Todd Olszewski / Getty Images)

Comment ils ont terminé : 12-4

Résultat des séries éliminatoires : Défaite en championnat de conférence

Après une apparition au Super Bowl en 2021, les Bengals ont commencé 2022 par des défaites contre les Steelers de Pittsburgh (en prolongation) et les Cowboys de Dallas avant de remporter quatre de leurs six matchs suivants et de terminer la saison régulière avec une séquence de huit victoires consécutives. (Leur match de la semaine 17 contre les Bills de Buffalo a été annulé après que le safety des Bills Damar Hamlin ait subi un arrêt cardiaque sur le terrain.)

Le quarterback des Bengals Joe Burrow a connu ses deux pires matchs de la saison lors de ce début de saison à 0-2, lançant quatre interceptions, son plus haut niveau en carrière, lors de la première semaine et passant pour un plus bas total de 199 yards lors de la deuxième semaine. Au fur et à mesure que Burrow s’améliorait, les Bengals faisaient de même. Au cours des semaines 3 à 18, Burrow a mené la NFL en termes d’évaluation des passeurs (105,5) et de pourcentage de passes complétées (69,1). Il s’est également classé deuxième en termes de touchdowns par la passe (32) et de ratio touchdowns/interception (4) au cours de cette période.

Texans de Houston 2018

Comment ils ont terminé : 11-5

Résultat des séries éliminatoires : Défaite au tour de wild-card

Houston a ouvert la saison 2018 avec un bilan de 0-3 avec des défaites contre les New England Patriots, les Titans et les Giants, mais une paire de victoires en prolongation au cours des semaines 4 et 5 a renversé la tendance après un début lamentable.

En incluant ces victoires en prolongation contre les Colts et les Cowboys, les Texans ont enchaîné neuf victoires consécutives, soutenues par leur capacité à contrôler le ballon. De la semaine 4 à la semaine 13, les Texans ont forcé 19 revirements, le deuxième plus grand nombre de la NFL au cours de cette période, et ont marqué 74 points grâce à eux, le troisième plus grand nombre de la ligue. Après avoir échoué à forcer un revirement lors de deux de ces trois premières défaites, Houston a forcé au moins un revirement à chaque match le reste de la saison.

Comment ils ont terminé : 10-6

Résultat des séries éliminatoires : Défaite au tour de wild-card

Les Seahawks ont eu du mal à mettre en place une attaque au sol efficace au début de la saison 2018, mais après deux défaites consécutives contre les Broncos et les Bears de Chicago, Seattle a réglé son jeu au sol.

Lors de ces deux confrontations, les Seahawks ont couru pour 64 et 74 yards et ont perdu le ballon cinq fois. La semaine 3 a vu Seattle dépasser enfin les 100 yards au sol lors d’une victoire contre les Cowboys, et c’est alors que les courses ont commencé.

Seattle a couru plus de 100 yards dans tous les matchs sauf un jusqu’à la fin de la saison et a mené la NFL avec 173 yards de course par match entre les semaines 3 à 17. Les Seahawks n’ont également perdu que six ballons pendant le reste de la saison.



Alvin Kamara a remporté le titre de recrue offensive de l’année en 2017, aidant ainsi la Nouvelle-Orléans à se qualifier pour les séries éliminatoires. (Harry How / Getty Images)

Comment ils ont terminé : 11-5

Résultat des séries éliminatoires : Défaite en ronde divisionnaire

Après trois campagnes consécutives à 7-9, le début de la saison 2007 des Saints semblait préfigurer la même chose, la Nouvelle-Orléans ayant subi des défaites face aux Vikings du Minnesota et aux Patriots. Mais des étoiles allaient bientôt émerger lors d’une série de huit victoires consécutives qui a suivi.

Avant le début de la saison, les Saints ont sélectionné les recrues offensives et défensives de l’année Alvin Kamara et Marshon Lattimore, en plus de joueurs comme Ryan Ramczyk, Alex Anzalone et Trey Hendrickson, qui sont devenus titulaires dans la NFL. Les Saints ont également signé le running back Adrian Peterson.

Lorsque la Nouvelle-Orléans a commencé à utiliser davantage Kamara, et a fini par échanger Peterson, son attaque, menée par le quarterback Drew Brees, est devenue plus explosive. Au cours des semaines 3 à 17, les Saints ont mené la NFL avec 391,9 yards par match et se sont classés troisièmes au score avec 26,8 points offensifs par match, selon TruMedia.

Kamara a mené la NFL avec 6,1 yards par course et a attrapé 81 passes pour 826 yards. Il était l’un des sept Saints nommés au Pro Bowl cette saison-là.

Comment ils ont terminé : 10-6

Résultat des séries éliminatoires : Défaite au tour de wild-card

Les Dolphins ont décroché leur première victoire de la saison 2016 lors de la troisième semaine, en s’imposant en prolongation contre les Cleveland Browns, mais le retournement de situation n’a pas été immédiat, puisque deux autres défaites ont suivi. Avec un bilan de 1-4 avant la sixième semaine, Miami était en baisse.

Puis un élément crucial de l’attaque est revenu.

Jay Ajayi, sélectionné au cinquième tour de la draft NFL 2015, était inactif lors de la première semaine et a été peu touché lors des semaines 2 à 5. Lors de la semaine 6, il a porté le ballon 25 fois pour 204 yards et deux touchdowns, menant Miami à une victoire 30-15 contre les Steelers.

Il a suivi cela avec un autre match de 200 yards contre les Bills lors de la semaine 7. Ajayi a terminé la saison avec 1 272 yards au sol et huit touchés alors que Miami a remporté neuf des 11 matchs pour clôturer la saison et décrocher une place en séries éliminatoires.

Texans de Houston 2015

Comment ils ont terminé : 9-7

Résultat des séries éliminatoires : Défaite au tour de wild-card

Les Texans ont perdu leurs deux premiers matchs et ont démarré la saison avec un bilan de 1-4. Houston avait un bilan de 3-5 lors de sa semaine de repos de la semaine 9, mais a terminé la saison en remportant six de ses huit derniers matchs avec trois victoires de division consécutives pour s’assurer un titre de champion de l’AFC Sud et une place en playoffs.

Houston a eu un bilan de 5-1 dans sa division cette saison-là, malgré le fait d’avoir titularisé quatre quarterbacks différents.

Comment les Texans ont-ils fait ? La défense de Houston s’est classée troisième de la NFL, concédant 310,2 yards par match. La force de cette unité a permis aux Texans de rester dans les matchs malgré l’incohérence du QB, que ce soit en raison de mauvais jeu ou de blessures.

Houston a semblé tirer le meilleur parti de ses QB, notamment Brandon Weeden, qui a été réclamé par Houston après avoir été libéré par les Cowboys, et TJ Yates, qui a signé avec les Texans juste avant leur semaine de congé. Les deux joueurs ont débuté et joué des matchs pour Houston après leur semaine de congé et ont aidé l’équipe à remporter cinq des six matchs auxquels ils ont participé.

Seahawks de Seattle 2015



Les Seahawks sont passés à deux reprises de 0-2 aux playoffs grâce à Pete Carroll et Russell Wilson. (Otto Greule Jr / Getty Images)

Comment ils ont terminé : 10-6

Résultat des séries éliminatoires : Défaite en ronde divisionnaire

Les Seahawks ont débuté la saison avec un bilan de 0-2, mais ils étaient à 4-4 lors de leur semaine de repos de la semaine 9. Seattle a terminé l’année en remportant six de ses huit derniers matchs pour s’assurer une place en playoffs.

Lors de ces quatre premières défaites, les Seahawks ont mené au quatrième quart-temps mais n’ont pas réussi à conclure le match. Une fois qu’ils ont perdu l’habitude de laisser filer leurs avances, l’attaque de Seattle et sa solide défense, qui a concédé le deuxième plus petit nombre de yards par match cette saison-là, ont pu propulser le club dans les playoffs.

Colts d’Indianapolis 2014

Comment ils ont terminé : 11-5

Résultat des séries éliminatoires : Défaite en championnat de conférence

Les Colts ont eu la malchance de débuter leur campagne 2014 contre deux prétendants au Super Bowl. Malgré une victoire serrée dans les matchs à un point contre les Broncos, qui ont remporté 12 matchs et ont mené la NFL en points offensifs par match cette saison-là, et les Eagles de Philadelphie, qui ont terminé la saison avec une attaque parmi les cinq meilleures, Indianapolis a quand même dû conserver un bilan de 0-2 jusqu’à la semaine 3, lorsqu’ils ont démoli les Jaguars de Jacksonville pour lancer sa saison.

Les Colts ne perdront que trois fois de plus au cours du reste de l’année en route vers une apparition au match de championnat de l’AFC.

(Photo : Dylan Buell / Getty Images)