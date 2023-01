Une équipe de hockey composée de préadolescents réfugiés ukrainiens se rend à un tournoi à Québec

Sean Bérubé a dit qu’il pensait que c’était une blague lorsqu’on lui a demandé pour la première fois d’aider à rassembler une équipe de préadolescents réfugiés ukrainiens, déplacés par la guerre et dispersés à travers l’Europe, pour jouer dans un tournoi de hockey réputé de Québec.

Bérubé, un homme d’affaires de la région de Québec, buvait une bière en mars dernier à Bucarest avec Evgheniy Pysarenko, avec qui il a joué au hockey en Ukraine à l’adolescence.

L’homme d’affaires — avec l’aide de Pysarenko — venait de se rendre en Ukraine pour aider son ancien entraîneur de hockey ukrainien et la famille de l’entraîneur à fuir l’invasion russe. Pour montrer sa gratitude, Bérubé a dit qu’il devait une bière à Pysarenko.

“Puis il (Pysarenko) a dit : ‘Non, j’ai autre chose à vous demander. J’ai une faveur différente.

Cette faveur s’est transformée en mission, culminant avec des visas de voyage au Canada pour un groupe d’enfants ukrainiens de 11 et 12 ans pour participer au Tournoi international de hockey peewee de Québec, qui a accueilli des légendes comme Wayne Gretzky et Guy Lafleur.

L’équipe ukrainienne doit se rendre sur la glace du Centre Vidéotron le 11 février pour affronter les Junior Bruins du Massachusetts.

“Mon plaisir est de les voir sourire après tout le gâchis et tous les problèmes qu’ils ont traversés au cours des derniers mois”, a déclaré Bérubé en entrevue cette semaine avant de se rendre en Europe.

Le plus gros obstacle pour les faire venir au Canada était la paperasse, a déclaré Bérubé. Les garçons vivaient avec leurs mères dans divers pays européens, tandis que leurs pères étaient en première ligne pour combattre l’invasion russe.

“Donc, obtenir la signature de leur mère – c’était la partie la plus facile”, a déclaré Bérubé. “Mais le plus difficile a été d’obtenir la signature des pères … (ils) sont tous sur le champ de bataille … nous avons donc dû passer par un service de messagerie pour les faire signer.”

Pysarenko, parlant de Roumanie, a déclaré qu’il avait recherché des entraîneurs ukrainiens et dressé une liste de joueurs potentiels avant de contacter Bérubé, qui a mis son propre argent pour amener les enfants au Québec.

Cette semaine, Bérubé était encore en train de finaliser les billets et l’assurance voyage et de s’assurer que les familles de Québec sont prêtes à accueillir les garçons.

« Je veux redonner à l’Ukraine », a déclaré Bérubé. “Vous savez, j’ai passé un si bon moment quand j’y suis allé à l’adolescence, alors je pense que c’est mon devoir.”

Des essais ont eu lieu à Noël en Roumanie. Pysarenko a déclaré que certains des garçons se connaissaient, soit en tant qu’anciens coéquipiers, soit en tant qu’adversaires. Ils se réuniront à nouveau en Roumanie plus tard cette semaine, en provenance d’endroits comme la Lettonie, l’Allemagne, la Slovaquie et la Hongrie, avant de s’envoler pour Montréal le 1er février et finalement de se rendre à Québec.

“Le premier objectif est de montrer à ces enfants que tout est possible, que les rêves peuvent devenir réalité même si c’est une période difficile à la maison et que c’est la guerre”, a déclaré Pysarenko. “Ils doivent croire en un avenir meilleur, et ils peuvent être un exemple pour d’autres personnes partout dans le monde.”

Bérubé se dirigeait vers l’Europe pour récupérer quatre joueurs à la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie. Deux enfants sont originaires de Kherson, qui a passé des mois sous l’occupation russe, et deux autres d’Odessa, également bombardée.

Au moins un joueur a perdu son père à la guerre. En préparant la demande de visa d’un joueur, Bérubé a remarqué que seule la signature de sa mère était incluse.

« Je lui ai demandé si elle avait un certificat de divorce ou quelque chose comme ça et elle ne m’a rien dit et m’a simplement renvoyé le certificat de décès du père. Je l’ai regardé et c’est arrivé il y a quelques mois.

Pysarenko a participé au tournoi du Québec en 1993, quelques années après que l’Ukraine a déclaré son indépendance de l’Union soviétique.

« Ce n’était pas une vie si facile pour nous, mais c’était très, très important d’aller au Canada, de faire un grand pas, de voir le monde, de voir le hockey », se souvient Pysarenko.

Patrick Dom, directeur général du tournoi de Québec, a déclaré qu’il n’aurait jamais pu imaginer le type de réponse générée par la participation de l’équipe ukrainienne. Les préventes du 11 février, date à laquelle l’équipe ukrainienne est entrée sur la glace pour la première fois, ont battu des records, a-t-il déclaré.

“Si pour le temps qu’ils vont être ici, ils peuvent juste oublier ce qui se passe là-bas et où ils vivent … c’est ce que nous voulons”, a déclaré Dom.

“Ils s’en souviendront toute leur vie.”

Le tournoi se déroule du 8 au 19 février.

—Sidhartha Banerjee, La Presse canadienne

hockeyUkraine