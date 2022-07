Une équipe de hockey avertie des plans de réintégration après avoir quitté la Russie

Jokerit, basé à Helsinki, espère rejoindre la ligue finlandaise après sa sortie de la KHL

L’équipe de hockey sur glace Jokerit a été informée qu’elle était soumise à des contrôles stricts pour s’assurer qu’elle ne conservait aucun lien avec la Russie avant d’être autorisée à rejoindre le championnat national en Finlande.

Jokerit a déjà joué dans la Ligue continentale de hockey (KHL), mais a officiellement quitté la ligue basée en Russie en avril après que Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine.

L’équipe basée à Helsinki vise à rejoindre la SM-liiga finlandaise lors de la saison 2023-24, mais doit d’abord obtenir l’approbation des autorités nationales de hockey.

Un débat particulier a entouré le directeur général et propriétaire de Jokerit, Jari Kurri, qui faisait partie du conseil d’administration de la KHL avant de démissionner en avril.

Lire la suite L’équipe de hockey quitte la ligue pour des “raisons politiques”

Dans un communiqué, les chefs du hockey finlandais ont clairement indiqué qu’aucun lien avec la KHL ou la Russie ne serait autorisé.

“Nous sommes positifs sur le projet des Jokers, mais si la candidature est soumise, elle passera au crible”, a-t-il ajouté. a déclaré Heikki Hiltunen, président du SM-liiga.

«Nous avons des critères clairs et sans ambiguïté qui doivent être remplis par tout le monde pour que la ligue accepte un nouvel actionnaire.

« Nous sommes ouverts, mais nous avançons avec modération, pas à pas. De plus, tous les aspects juridiques d’une éventuelle demande de licence de ligue et de son éventuelle approbation seront clarifiés. Il n’y a pas de raccourci vers la ligue et il n’y aura pas de raccourci.

La PDG de SM-liiga, Kati Kivimaki, a ajouté : « La position des actionnaires est claire. Tous les liens financiers et liés à la propriété avec le précédent projet KHL des Jokers doivent être rompus. Nous n’allons pas accepter un tel lien avec la Russie.

Jokerit avait joué dans la SM-liiga avant d’opter pour la KHL en 2014.

Les Finlandais ont été rejoints pour quitter la ligue russe par l’équipe lettone du Dinamo Riga, qui a également annoncé qu’elle ne ferait plus partie de la KHL à partir de la saison 2022-23.

Les liens avec le hockey russe sont devenus un sujet brûlant dans plusieurs pays qui ont condamné la campagne militaire en Ukraine.

La Lettonie, la Finlande et la Suède ont toutes déclaré qu’elles banniraient tous les joueurs de l’équipe nationale s’ils choisissaient de jouer pour les équipes russes ou de concourir dans la KHL.

Lire la suite Un joueur de hockey défend sa signature avec l’équipe russe malgré l’interdiction nationale

Cela a conduit des joueurs comme le gardien letton Janis Kalnins à renoncer à son avenir avec l’équipe nationale en faveur d’un contact avec le club russe Amur Khabarovsk.

Ailleurs, son compatriote Miks Indrasis, un vétéran de 10 ans de l’équipe nationale lettone, a été impliqué de suite avec le club russe du Spartak Moscou.

Le Spartak a annoncé qu’il avait conclu un accord avec Indrasis pour la saison prochaine, seulement pour que le joueur nie ces affirmations au milieu d’un contrecoup dans son pays natal.

Le Spartak a déclaré qu’il réglerait l’affaire devant les tribunaux.

Au niveau diplomatique, le président finlandais Sauli Niinisto a récemment déclaré aux médias italiens qu’il n’envisagerait plus de jouer au hockey avec le dirigeant russe Vladimir Poutine, le duo ayant déjà joué ensemble sur la glace en 2012.

Le Kremlin a répondu en suggérant que ce ne serait pas une grande perte pour Poutine, ajoutant que le dirigeant russe a beaucoup de partenaires pour faire le chiffre chaque fois qu’il joue au hockey.

LIRE LA SUITE: Commentaires du Kremlin après que le dirigeant européen a juré de ne plus jouer au hockey avec Poutine