Une équipe de foreuses chinoises à Seattle conteste l’image d’une « fille américaine »

Oubliez le défilé typique de retrouvailles mettant en vedette une équipe d’exercices faisant des coups de pied hauts ou lançant des matraques. Cette troupe marche sur un rythme totalement différent.

L’équipe de forage des filles de la communauté chinoise de Seattle, qui compte environ 30 membres du secondaire, présente la culture chinoise aux masses en agitant de grands drapeaux colorés lors de festivals et d’événements culturels chaque année, tout en portant des costumes d’opéra cantonais très ornés et en marchant en formation militaire.

Cette équipe d’exercices est à l’honneur dans un nouveau documentaire, « She Marches in Chinatown », qui raconte l’histoire d’une tradition culturelle unique en son genre. Le groupe renverse l’idée de ce à quoi ressemble et se sent une fille américaine.

« Qu’est-ce qu’être une bonne fille chinoise ? Que signifie être une bonne fille américaine ? C’est vraiment difficile de comprendre ce que c’est quand on grandit », a déclaré un membre de l’équipe de forage dans la bande-annonce du documentaire.

À Seattle, génération après génération de filles américaines d’origine asiatique perpétuent un héritage unique depuis plus de 70 ans en rejoignant une équipe qui combine costumes d’opéra chinois et exercices militaires américains.

Depuis 1952, l’équipe de forage des filles — fondée à une époque de l’histoire féministe où le rôle culturel écrasant de la femme américaine était celui d’« une femme au foyer heureuse« – a été une façon unique pour les filles et les femmes américaines d’origine asiatique de Seattle de lutter pour l’autonomisation, transmise de mère en fille, souligne le documentaire.

Les membres de l’équipe Vickye Luke, Cheryl Chow et Wendee Ong touchent la tête d’un lion pour porter chance lors d’un événement en 1962. via Chenanigan Films

« She Marches in Chinatown » suit l’histoire de l’équipe d’entraînement des filles de la communauté chinoise de Seattle. La réalisatrice du documentaire, Della Chen, a déclaré à NBC News qu’elle espérait que le film de 33 minutes serait enseigné dans les écoles dans le cadre de l’histoire de Seattle et de l’État de Washington.

« Cela va au-delà de l’équipe de forage. Il s’agit de préserver cette culture et cette histoire et un quartier chinois en voie de disparition », a déclaré Chen à propos du quartier chinois de Seattle, principalement occupé par des Chinois, des Japonais et des Vietnamiens, des Philippins et des Afro-Américains et qui a été désigné comme l’un des quartiers historiques les plus « menacés » du pays. lieux près du Fiducie nationale pour la préservation historique en 2023.

L’équipe d’entraînement des filles a été fondée en 1952 par un groupe local de filles appelé les Chi-ettes avec l’aide de Ruby Chow, une éminente restauratrice sino-américaine et militante civique de Seattle, indique le documentaire. Elle avait lancé cette activité pour permettre aux jeunes filles de développer leurs compétences sociales, leur estime de soi et leur identité culturelle.

Chow explique dans le film qu’elle a eu l’idée de ce costume unique grâce à son mari, Edward Shui « Ping » Chow, qui avait été un Chanteuse d’opéra cantonaise pendant une grande partie de sa jeunesse. Les costumes aux couleurs vives, pesant chacun environ 8 livres et ornés de 8 000 perles, sont inspirés des guerrières qui apparaissent dans les représentations d’opéra cantonais.

« Dans l’opéra cantonais, il y a toujours une légende de femmes guerrières et elles ont toujours été belles, intelligentes et fortes », a déclaré Ruby Chow en 2002.

Les membres de l’équipe d’exercices du lycée portent des lunettes de soleil lors du défilé Chinatown Seafair en 2017. via Chenanigan Films

La performance de l’équipe est basée sur des exercices de style militaire américain. Chow a expliqué qu’elle avait contacté l’instructeur d’exercices militaires du département de police de Seattle, Ted Yerabek, pour enseigner les exercices à la nouvelle équipe de filles, ce qu’il a fait pendant environ 15 ans.

La fille de Chow, Cheryl Chow, membre de l’équipe de forage lorsqu’elle était enfant, a succédé à sa mère en tant que directrice de l’équipe après avoir obtenu son diplôme universitaire. À l’occasion du 50e anniversaire de l’équipe, elle comptait plus de 100 membres, selon le documentaire.

Plus d’un demi-siècle après la création de l’équipe d’exercices, qui s’entraîne dans le même bâtiment et le même parking que les générations précédentes, les membres actuels affirment que cela leur donne un sentiment de communauté et un endroit pour rencontrer d’autres filles qui leur ressemblent.

Bien que l’opération dirigée par des bénévoles s’appelle Seattle Chinese Community Girls Drill Team, bon nombre de ses membres sont des Américains d’origine asiatique d’autres ethnies, viennent de milieux multiraciaux ou ont été adoptés de manière transraciale, selon Chen, le directeur. De nombreuses filles ont des liens intergénérationnels avec les équipes d’exercices parce que leurs mères et leurs grands-mères y ont participé, selon Chen.

En 1952, l’équipe d’entraînement des filles de la communauté chinoise de Seattle participe pour la première fois au Seafair Parade au centre-ville de Seattle. via Chenanigan Films

Colleen McKisson fait partie de l’équipe de forage depuis l’âge de 11 ans, à la demande de sa mère. Aujourd’hui âgée de 18 ans et dans sa neuvième année avec l’équipe, elle est une étudiante de première année à l’Université de Washington et vient d’être promue capitaine de l’équipe.

McKisson avait environ 9 mois lorsqu’elle a été adoptée par ses parents chinois. Elle a déclaré qu’un peu moins de la moitié de l’équipe était également composée d’adoptés chinois et que cette équipe lui avait donné un sentiment d’identité culturelle.

« Je me souviens d’avoir rejoint le groupe et ils étaient si extravertis, si accueillants, que je les admirais », a déclaré McKisson. «Je m’efforce vraiment d’être ce que j’admirais quand j’étais plus jeune.»

Chen, qui est née, a grandi et vit toujours à Seattle, a déclaré qu’elle avait grandi en regardant l’équipe de forage se produire lors de la parade annuelle aux flambeaux de Seafair. Même si elle n’a pas pu se joindre à elle, Chen a déclaré que sa fille était désormais membre de l’équipe.