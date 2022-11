Une équipe de football une fois United Iran. Maintenant, il reflète ses divisions.

L’équipe Melli s’est retrouvée prise au piège de la politique intérieure de l’Iran, où un soulèvement national en cours dirigé par des femmes et des jeunes exige la fin du régime clérical et recherche un traitement plus équitable et des libertés individuelles accrues. Les manifestations ont été stimulées par la mort mi-septembre en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans, une jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran, la capitale iranienne, pour avoir enfreint une loi exigeant le port du couvre-chef pour les femmes.

Alors que la Coupe du monde au Qatar approche, la première fois que le plus grand événement sportif du monde se déroule au Moyen-Orient, l’équipe iranienne se retrouve dans une position inconnue et polarisante.

L’équipe Melli, comme l’équipe est connue, a été adoptée comme une force apolitique et comme une passion laïque qui reflétait un certain idéal, l’Iran de l’imaginaire de tous . Pendant des années, l’équipe a apporté l’unité et la joie à une nation agitée. Son soutien a été effectivement inconditionnel.

L’équipe nationale de football d’Iran a toujours été considérée comme un représentant du peuple du pays, et non du gouvernement de la République islamique.

Certains militants à l’intérieur et à l’extérieur L’Iran a demandé à la FIFA, l’instance dirigeante du football, d’interdire à l’Iran de participer à la Coupe du monde. Ils citent la répression du gouvernement contre les manifestants, qui a fait plus de 250 morts, mais aussi des actions de longue date comme l’accès limité au stade pour les femmes pour regarder les matchs, et des plaintes plus ouvertement politiques, comme la fourniture par l’Iran de drones armés à la Russie pour l’aider à envahir l’Ukraine. .

Une interdiction semble hautement improbable : la FIFA a récemment envoyé une lettre à toutes les équipes de la Coupe du monde et à leurs fédérations, les exhortant à se concentrer sur le football avant la politique. Mais le soutien à l’équipe Melli est désormais divisé même à domicile dans ce moment émotionnel et viscéral, ont déclaré des analystes, des fans, des journalistes et d’anciens entraîneurs et joueurs.

Le fossé était clair dans la voix blessée de Jalal Talebi, 80 ans, qui a entraîné son Iran natal lors de la Coupe du monde 1998 en France, où il a guidé l’équipe Melli vers sa plus importante victoire de tous les temps, contre les États-Unis. (L’Iran est à nouveau dans le même groupe de premier tour que les États-Unis au Qatar.) Talebi a qualifié le football de “partie de la vie” dans une interview, mais a déclaré qu’il soutenait les manifestations et pensait que ce n’était “pas le moment” de participer. en coupe du monde. Il a dit qu’il pourrait refuser de servir de commentateur pour la télévision internationale et ne pourrait même pas regarder les matchs de l’Iran depuis son domicile dans la Bay Area.