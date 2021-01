INDIANAPOLIS: Beth Paretta et Simona de Silvestro feront équipe pour mettre une autre femme sur la grille de départ d’Indianapolis 500 en mai.

Ils recevront également de l’aide d’autres femmes et du propriétaire le plus prospère d’IndyCar.

Mardi, les responsables de Paretta Autosport et d’IndyCar ont annoncé qu’ils travailleraient ensemble pour placer une équipe à prédominance féminine dans la plus grande course de la série dans le cadre d’une campagne visant à créer plus de diversité dans le sport automobile.

Aujourd’hui, c’est le début d’un engagement en faveur de l’équité entre les sexes dans le sport, pour encourager les femmes à travailler dur afin qu’elles puissent gagner leur place à la table ou sur la grille, a déclaré Paretta dans un communiqué. IndyCar a été un leader et un lieu d’accueil pour les femmes pendant de nombreuses années en raison du travail acharné de beaucoup de femmes et d’hommes avant nous, mais maintenant nous avons un engagement plus fort avec Race for Equality & Change d’Indyar pour nous assurer que les opportunités se poursuivent à l’avenir. «

De Silvestro, la recrue de l’année 2010 à Indianapolis 500, tentera de se qualifier sur la traditionnelle grille de départ de 33 voitures dans la voiture n ° 16 à moteur Chevrolet.

L’annonce intervient moins de trois mois avant l’ouverture de la saison d’IndyCar à Birmingham, en Alabama, et moins de cinq mois après que le 500 reprogrammé ait couru sans pilote pour la première fois depuis 1999.

Ce n’est pas la première fois que Paretta accepte un tel défi.

En 2015, elle a annoncé qu’une équipe entièrement féminine comprenant la pilote Katherine Legge tenterait de se qualifier pour la 100e course de la 500 en mai 2016. Mais lorsque l’équipe de Paretta n’a pas pu trouver une voiture appropriée, l’effort s’est arrêté.

Cela ne devrait pas poser de problème cette année.

L’équipe Penske, l’équipe la plus titrée de l’histoire d’Indy avec le propriétaire de la série Roger Penske à la barre, fournira à l’équipe de Paretta un support technique pour la course du 30 mai.

Nous sommes ravis d’accueillir Beth et son équipe de Paretta Autosport au sein d’IndyCar cette année », a déclaré Mark Miles, président et chef de la direction de Penske Entertainment Corporation. (L’ajout) garantira qu’IndyCar et l’Indianapolis 500 continuent l’héritage de la qualification d’une pilote féminine pour l’Indy 500 2021. Bien sûr, ce sera à Simona et à l’équipe de qualifier la voiture pour la grille, mais connaissant Beth , Je sais que son équipe sera à la hauteur de la tâche.

La pilote suisse de 32 ans a participé cinq fois au 500 m, terminant 14e en 2010 lorsqu’elle a été nommée lauréate du Tony Renna Firestone Rising Star Award. De Silvestro a également concouru dans des Supercars australiennes, des Formules E et des SportsCars IMSA et a été pilote de développement en Formule 1. Depuis 2019, elle est pilote d’usine pour Porsche.

De Silvestro espère faire son premier départ en Indy depuis sa 19e place en 2015 avec l’équipe de Michael Andretti.

Ma carrière a vraiment pris son envol grâce à ma participation en IndyCar et en Indy 500, donc revenir jouer avec Beth et sa nouvelle équipe en alliance avec Team Penske est une chance spéciale et rare dans ma carrière », a-t-elle déclaré. Faire partie de l’objectif de diversité et d’inclusion pour tout le monde, et en particulier pour les femmes en IndyCar, et dans le sport automobile en général, est très important pour moi et pour la façon dont j’aimerais voir l’avenir de la course.

Le plan demande également que les femmes soient incluses dans des opérations d’équipe supplémentaires telles que la concurrence, l’administration, la logistique, le marketing et les relations publiques.

Pour Paretta, c’est un autre chapitre d’une carrière de pionnier.

Elle a été cadre chez Street and Racing Technology et a été embauchée chez Fiat Chrysler Automobiles en tant que première femme directrice à diriger une marque de performance et de sport automobile pour un équipementier d’origine. Dans ce rôle, Paretta a joué un rôle dans trois trois saisons victorieuses de championnat de 2012-14, y compris le titre de la Coupe Penske 2012.

Paretta siège également au conseil d’administration du Motorsports Hall of Fame of America, mais elle a un plus grand rêve.

Notre équipe, ainsi que notre alliance technique avec l’équipe Penske, travaillera dur pour donner à Simona la meilleure voiture que nous pouvons fournir afin qu’elle puisse obtenir ses meilleurs résultats », a déclaré Paretta. La concurrence nous anime. L’Indy 500 est la plus grande course du monde, et un jour, nous espérons avoir un visage de femme sur le Trophée Borg-Warner.

