Une équipe de chercheurs malaisiens conçoit un moyen de transformer les déchets d’ananas en pièces de drone jetables

Des chercheurs malais ont développé une méthode pour transformer la fibre trouvée dans les feuilles d’ananas normalement jetées pour en faire un matériau solide qui peut être utilisé pour construire les cadres d’avions sans pilote ou de drones.

Le projet, dirigé par le professeur Mohamed Thariq Hameed Sultan de l’Université de Putra en Malaisie, tente de trouver des utilisations durables des déchets d’ananas générés par les agriculteurs de Hulu Langat, une zone située à environ 65 km (40 miles) de Kuala Lumpur.

« Nous transformons la feuille de l’ananas en une fibre qui peut être utilisée pour une application aérospatiale, en inventant essentiellement un drone », a-t-il déclaré à Reuters lors d’un atelier.

Mohamed Thariq a déclaré que les drones fabriqués à partir de matériau bio-composite avaient un rapport résistance / poids plus élevé que ceux fabriqués à partir de fibres synthétiques, et étaient également moins chers, plus légers et plus faciles à éliminer.

Si le drone était endommagé, le cadre pourrait être enterré dans le sol et se dégraderait en deux semaines, a-t-il déclaré.

Les prototypes de drones ont pu voler à une hauteur d’environ 1000 mètres (3280 pieds) et rester en l’air pendant environ 20 minutes, a-t-il ajouté.

À terme, l’équipe de recherche espère créer un drone plus grand pour accueillir des charges utiles plus importantes, y compris des capteurs d’images, à des fins agricoles et d’inspections aériennes.

«Notre rôle ici est d’aider l’industrie, les agriculteurs, à augmenter leur rendement et à rendre leur travail beaucoup plus facile», a déclaré William Robert Alvisse de la Malaysian Unmanned Drones Activist Society, un groupe non gouvernemental aidant à concevoir le drone et conseillant sur le projet.

Avant le lancement du projet en 2017, les tiges d’ananas étaient jetées après la période de récolte une fois par an, mais les agriculteurs espèrent que le projet de drones encouragera plus d’innovation pour trouver des utilisations aux déchets et augmenter les revenus.

« Avec le problème de la santé, le problème économique dû à COVID-19[feminine, la société est désespérée et il n’y a pas d’alternative pour augmenter les revenus », a déclaré le producteur d’ananas Irwan Ismail.