Une équipe de 68 volontaires d’urgence de Vernon « remarquable » au milieu des incendies de forêt

Le centre d’accueil des services de soutien d’urgence (ESS) de Vernon a fermé ses portes jeudi, et maintenant la ville de Vernon remercie l’équipe de bénévoles dévoués qui ont aidé les évacués des incendies de forêt à traverser une période stressante et incertaine.

Une équipe de 68 « personnes remarquables » a passé 15 jours au cœur des efforts d’intervention en cas de catastrophe de Vernon, aidant à assurer les soins, la sécurité et le bien-être des personnes touchées par les incendies de forêt dans le centre de l’Okanagan et à Shuswap. Le programme ESS a aidé 2 467 personnes évacuées du 17 au 31 août (un peu moins que les 3 000 évacués aidés pendant six semaines lors de l’incendie de forêt de White Rock Lake en 2021).

« Tout le monde ici a été fabuleux », a déclaré Linda Gillis, une bénévole à temps plein de l’ESS qui participe aux activités même lorsqu’il n’y a pas de catastrophe.

Être bénévole à l’ESS, c’est bien plus que simplement se présenter une fois qu’une crise survient. C’est un processus qui commence bien avant qu’une catastrophe ne survienne et qui se poursuit bien après. Grâce à la participation, à la formation et au développement de la prestation de programmes tout au long de l’année, les bénévoles de l’ESS restent informés des changements apportés aux programmes et aux politiques.

L’efficacité du programme ESS de Vernon lors de sa plus récente activation témoigne du dévouement de ses bénévoles et de leur investissement en temps, en formation et en pratique tout au long de l’année, a déclaré vendredi la ville dans un communiqué de presse.

« Nous sommes vraiment chanceux d’avoir un si grand groupe de bénévoles ESS attentionnés, compétents et dévoués à Vernon », a déclaré Sue Saunders, coordonnatrice du programme d’urgence de Vernon. « Lorsque des incidents surviennent, il est inestimable d’avoir des bénévoles qui ont développé les compétences nécessaires pour intervenir. »

Gillis affirme que chaque bénévole apporte un ensemble différent de compétences et d’expériences.

« De la gestion au travail dans l’hôtellerie, il y a beaucoup d’expérience que nous pouvons traduire dans ce que nous faisons ici », a-t-elle déclaré.

« La plupart d’entre nous sont ici depuis quelques années, nous avons donc appris à travailler ensemble et nous travaillons très bien ensemble. »

Vernon ESS a reçu plus de 100 nouvelles candidatures bénévoles. Ces demandes sont toujours en cours de traitement. Le bénévolat auprès de l’ESS étant un engagement tout au long de l’année, la ville contactera prochainement les candidats pour discuter des opportunités de bénévolat disponibles.

Une bannière de remerciement fournie par Wayside se trouve désormais à Kal Tire Place, juste à l’intérieur de l’entrée principale du hall. C’est là que les gens peuvent exprimer leur appréciation envers les secouristes et les bénévoles de l’ESS.

Pour plus d’informations sur la façon de devenir bénévole de l’ESS pour les interventions futures, contactez le coordonnateur des interventions d’urgence à vernon.ca/ess.

Brendan Shykora

Incendies de forêt en Colombie-Britannique 2023bcwildfireÉvacuation en cas d’incendieVernonvolontaires