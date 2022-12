Une équipe d’arbitres féminines entrera dans l’histoire de la Coupe du monde

Stéphanie Frappart deviendra la première femme à prendre en charge un match de Coupe du monde jeudi

La Française Stéphanie Frappart deviendra la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde de la FIFA lorsqu’elle dirigera une équipe d’arbitres entièrement féminine lors de la rencontre du Groupe E de jeudi entre l’Allemagne et le Costa Rica.

Frappart, 38 ans, sera flanqué lors du match décisif au stade Al Bayt par le Brésilien Neuza Back et le Mexicain Karen Diaz Medina en tant qu’assistantes, dans ce qui est un signe de diversité dans un tournoi qui a été entaché d’allégations d’inégalité et de discrimination.

Frappart s’est déjà taillé un morceau d’histoire au Qatar lorsqu’elle est devenue la première femme officielle d’une Coupe du Monde de la FIFA lorsqu’elle s’est vu confier la quatrième fonction officielle lors du match nul 0-0 de la semaine dernière entre le Mexique et la Pologne.

Elle est également devenue la première femme à superviser une qualification pour la Coupe du monde lorsqu’elle a arbitré un match entre les Pays-Bas et la Lettonie à Amsterdam en 2021, et également la première femme à arbitrer un match de Ligue des champions lors d’un match de 2020 entre la Juventus et le Dinamo Kiev.

Frappart était l’une des trois femmes arbitres sélectionnées par la FIFA pour le tournoi, la Française étant également rejointe par la Rwandaise Salima Mukansanga et Yoshimi Yamashita du Japon.

S’exprimant avant la Coupe du monde, Frappart a déclaré qu’elle espérait que l’inclusion d’arbitres féminines aiderait à briser le plafond de verre que de nombreuses arbitres féminines ont rencontré au cours de leur carrière, et qu’elle espérait que ce serait “faire bouger les choses» pour inciter un changement positif.

“C’est un signe fort de la FIFA et des autorités d’avoir des femmes arbitres dans ce pays,” dit-elle.

Les entraîneurs de l’Allemagne et du Costa Rica ont salué cette décision dans leurs commentaires d’avant-match.

“Je suis une grande admiratrice de tout ce que les femmes ont conquis», a déclaré le patron du Costa Rica, Luis Fernando Suarez.

“Et j’aime qu’ils veuillent continuer à conquérir des choses. Et c’est une autre avancée, surtout dans ce sport qui est très sexiste. Je l’aime bien. Je pense que c’est une situation qui est bonne pour le football.”

L’entraîneur adverse, l’Allemand Hansi Flick, a ajouté que les réalisations de Frappart l’ont amenée à être au Qatar plutôt que d’être la diversité pour la diversité.

“je lui fais confiance a 100%,” il a dit.

“Je pense qu’elle mérite d’être ici en raison de ses performances et de ses réalisations. J’espère qu’elle attend ça avec impatience et je pense qu’elle jouera très bien.”