Une équipe choquante pourrait être le favori instantané de DeAndre Hopkins

Le tirage au sort DeAndre Hopkins implique désormais un nouveau favori alors que les Titans ont décroché la première visite du très convoité receveur d’agent libre.

Voici la chose à propos des agents libres vétérans de la NFL : seuls certains d’entre eux sont sérieux lorsqu’ils disent qu’ils veulent aller quelque part pour concourir pour un championnat.

Chaque joueur veut jouer pour un concurrent, mais quand on s’y met, c’est l’argent qui parle. Et dans le cas de DeAndre Hopkins, les prétendants comme les Chiefs et les Bills veulent qu’il prenne moins d’argent. Alors, bien sûr, un non-concurrent comme les Titans du Tennessee obtient le premier crack.

Hopkins doit rendre visite aux Titans à Nashville dimanche, selon Tom Pelissero de NFL Network.

Les Titans obtiennent le premier coup à l’atterrissage de DeAndre Hopkins

Visiter le Tennessee ne signifie pas qu’un accord sera conclu là-bas, mais Hopkins a des liens avec l’entraîneur-chef Mike Vrabel, qui faisait partie du personnel en tant qu’entraîneur des secondeurs puis coordinateur défensif pendant que le receveur large était à Houston.

Les joueurs des Titans ont été interrogés sur la possibilité de rejoindre Hopkins et plusieurs ont clairement indiqué qu’ils étaient très favorables à l’idée.

Big Jeff sur DeAndre Hopkins : « S’il décide de signer ici, j’aimerais l’avoir comme coéquipier ». #Titans – Titans247 (@NFL_Titans247) 8 juin 2023

La sécurité des Titans Amani Hooker sur la possibilité que WR DeAndre Hopkins rejoigne l’équipe se souvient de la facilité avec laquelle le 3 fois All Pro a attrapé des passes l’année dernière lors des entraînements conjoints: pic.twitter.com/licKNgjq5X — Teresa Walker 👑 (@TeresaMWalker) 8 juin 2023

Les Titans sont allés 7-10 l’an dernier, mais ils n’étaient pas loin de gagner l’AFC Sud et de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils doivent suivre le rythme des Jaguars et l’ajout de Hopkins pourrait les aider à le faire.

Le désespoir seul pourrait en faire le favori pour signer Hopkins à la fin.

Dans le même temps, dépenser des ressources sur un récepteur large vieillissant a mordu l’équipe dans le passé. Ils ont échangé contre Julio Jones en 2021 et ont été déçus avec 10 matchs, 31 attrapés, 434 verges et un touché contre lui à 32 ans. Hopkins vient d’avoir 31 ans.

Le Tennessee n’a pas non plus une abondance d’espace de plafond. Ils ont dû couper Robert Woods pour libérer de l’espace au plafond plus tôt cette année.