Une équipe canadienne remporte un prix prestigieux pour son travail qui a percé certains des mystères de notre univers

À première vue, il ressemble à tout sauf à un télescope. Peut-être un half-pipe pour les skateurs incroyablement ambitieux, mais un télescope ? Définitivement pas.

Cet œil unique sur le cosmos – qui a eu sa première lumière le 7 septembre 2017 – s’appelle l’Expérience canadienne de cartographie de l’intensité de l’hydrogène (CHIME) et est situé près de Penticton, en Colombie-Britannique. Il a déjà fait la lumière sur certains des objets les plus mystérieux dans l’univers, appelé rafales radio rapides pour ne citer qu’une réalisation.

Aujourd’hui, l’équipe CHIME, composée d’environ 100 personnes, a reçu le prix Brockhouse Canada du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour la recherche interdisciplinaire en sciences et en génie, qui comprend une subvention de 250 000 $.

Les prix sont décernés dans plusieurs catégories chaque année, la Médaille d’or Gerhard Herzberg Canada pour la science et l’ingénierie étant la plus haute récompense pouvant valoir 1 million de dollars. Le prix de cette année a été décerné à Lenore Fahrig de l’Université Carleton pour son travail sur la conservation de la faune.

REGARDER | Le télescope CHIME dévoilé en Colombie-Britannique

Un nouveau radiotélescope dévoilé en Colombie-Britannique Les scientifiques espèrent que CHIME, le plus grand radiotélescope du Canada, sera un grand pas en avant dans la découverte des secrets de l’univers

En partie, la citation des scientifiques de CHIME se lit comme suit : “L’équipe CHIME a… créé un environnement de formation progressif pour les étudiants, les boursiers postdoctoraux et les associés de recherche. L’équipe comprend fièrement des membres de groupes sous-représentés en physique. Leur collaboration primée a déjà produit de nouvelles connaissances profondes sur certains des plus grands mystères de notre univers, avec des avancées majeures encore attendues. C’est vraiment l’une des plus grandes réussites de l’astrophysique canadienne.

L’annonce a été faite mardi matin.

“Nous en sommes clairement très satisfaits”, a déclaré Mark Halpern, astronome et professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, également membre de l’équipe CHIME. “Nous considérons cela très clairement comme un prix d’équipe pour l’équipe CHIME. Et c’est un grand groupe de personnes qui sont passées par là : des étudiants et des post-doctorants super talentueux, etc.”

Certaines des qualités particulières du télescope sont qu’il n’a pas de pièces mobiles et qu’il est capable de balayer tout le ciel nuit après nuit.

Cette possibilité d’avoir un tel champ de vision signifie que le télescope peut faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement.

Mandana Amiri, chef de projet de CHIME, s’est dite satisfaite de l’annonce, car elle s’est accompagnée de beaucoup de travail.

“Notre équipe méritait vraiment cela, en particulier du côté de la cosmologie”, a-t-elle déclaré. “Parce que nous avons besoin de plus de données pour pouvoir analyser et obtenir la science que nous voulons. Cela a été une longue attente pour certains étudiants et des temps étranges, bien sûr. J’ai donc pensé que c’était bien chronométré et nécessaire.”

Signaux étranges de l’espace

En 1929, le célèbre astronome Edwin Hubble – qui a donné son nom au télescope spatial – a découvert que l’univers était en expansion. Depuis lors, nous nous sommes rendus compte que c’était expansion plus rapide que nous ne le pensions .

On pense que la raison en est liée à énergie noire une force invisible qui représente environ 68 % de l’univers observable.

La principale directive de CHIME est de créer une carte tridimensionnelle de l’hydrogène gazeux dans les galaxies lointaines qui ont été fortement affectées par l’énergie noire pour étudier le taux d’expansion de l’univers. Halpern a déclaré qu’il pensait que cela devrait être achevé dans les deux prochaines années.

Mandana Amiri, chef de projet CHIME, travaille ici au télescope près de Penticton, en Colombie-Britannique (Collaboration CHIME)

Mais l’une des recherches les plus prolifiques issues de CHIME depuis qu’il a ouvert les yeux sur l’univers concerne les sursauts radio rapides, ou FRB.

Les FRB sont des rafales extrêmement brèves d’ondes radio provenant d’au-delà de notre Voie lactée. Le premier a été signalé en 2007 après qu’un astronome ait parcouru des données recueillies en 2001 dans un télescope en Australie. Les théories sur ce qui pourrait les produire incluaient un type spécial de pulsar (petites étoiles denses à rotation rapide qui émettent des signaux radio lorsqu’elles tournent, presque comme un phare cosmique).

Puis, en 2015, Paul Scholz, étudiant au doctorat à McGill, a trouvé le premier redoublant (FRB 121102), ce qui a encore plus intrigué les astronomes.

L’équipe CHIME est intervenue. En 2019, le télescope a capturé 13 autres FRB , mais plus important encore, seul le deuxième répéteur. À la fin de cette année-là, huit autres répéteurs avaient été découverts . En 2020, l’équipe a publié un étude qui a trouvé un FRB local – à seulement 30 000 années-lumière – provenait d’un magnétarune étoile intensément magnétisée.

L’image en lumière visible de la galaxie hôte du sursaut radio rapide FRB 121102. (Observatoire Gemini/AURA/NSF/NRC)

Lorsque le nouveau télescope a été dévoilé en 2017, seuls 30 FRB avaient été détectés. Aujourd’hui, CHIME en a détecté environ 3 000, a déclaré Halpern.

“Ils viennent dans toutes sortes de catégories. Certains d’entre eux se répètent, d’autres ne semblent pas. Certains d’entre eux sont assez proches, c’est-à-dire les galaxies les plus proches adjacentes, et certains sont assez éloignés”, a-t-il déclaré.

“Je pense que dans ce contexte, juste le nombre et la richesse de cet ensemble de données, c’est un accomplissement.”

Ce qui rend Halpern particulièrement heureux d’avoir remporté ce prix, c’est qu’il s’agit véritablement d’une entreprise scientifique canadienne.

“C’est vraiment agréable [to] avoir une idée globale et demander au Canada d’intervenir et de financer le tout », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le projet est « à la fois pancanadien et très canadien » – il implique des écoles de tout le pays, est financé par le Canada et la recherche est menée en sol canadien.

“Ça fait du bien que le pays dise : ‘Oui… ça a marché.’ Et merci.”